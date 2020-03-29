Yozgat'ın Derbent köyünde de koronavirüs karantinası Yozgat'ın Derbent köyünde de koronavirüs karantinasıYOZGAT'ın Çekerek ilçesi Yukarıkarahacılı köyünün ardından merkeze bağlı, 550 nüfuslu Derbent köyü de koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alındı.

Yozgat'ın Derbent köyünde de koronavirüs karantinası

YOZGAT'ın Çekerek ilçesi Yukarıkarahacılı köyünün ardından merkeze bağlı, 550 nüfuslu Derbent köyü de koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alındı.

Yozgat merkeze 36 kilometre uzaklıktaki Derbent köyü, koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alındı. Jandarma ekipleri, 550 nüfuslu Derbent köyünün giriş ve çıkışlarını kapattı. İstanbul'dan 3 gün önce köye gelen kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve bu nedenle köyün karantinaya alındığı belirtildi.

Yozgat Valiliği'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "İlimiz merkeze bağlı Derbent köyünde, koronavirüs salgınının kontrolü amacıyla, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72'nci maddeleri kapsamında, 29.03.2020 tarihinden itibaren ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına karar verilmiştir" denildi.

Kaynak: DHA