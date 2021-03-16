Yozgat'ın Çandır ilçesinin alt yapısı "güneşle" güçleniyor

Yozgat'ın Çandır Belediyesi, 1200 kilovatlık güneş enerji santralinden elde ettiği gelirle hem belediyenin aylık elektrik faturasını ödüyor hem de ilçeye hizmet sunuyor.

Yozgat'ın Çandır Belediyesi, 1200 kilovatlık güneş enerji santralinden elde ettiği gelirle hem belediyenin aylık elektrik faturasını ödüyor hem de ilçeye hizmet sunuyor.

Kent merkezine 112 kilometre mesafedeki 3 bin 560 nüfuslu Çandır Belediyesi, 2018'de 700, 2020'de ise 500 kilovatlık olmak üzere iki güneş enerjisi santrali (GES) kurdurdu.

GES'ten aylık yaklaşık 100 bin lira gelir elde eden belediye, hizmet binasının elektrik giderini karşılamanın yanı sıra, yol ve kaldırım yapıyor, su ve kanalizasyon şebekelerini yeniliyor, yeni iş makineleriyle makine parkını güçlendiriyor.

Çandır Belediye Başkanı Mustafa Ertan Örgün, AA muhabirine, görevi devraldıktan sonra belediyenin İller Bankasından gelen payını, su ve emlak vergisi tahsilatlarını kontrol ettiğini söyledi.

İller Bankasından, borçlar düştükten sonra yaklaşık 70-90 bin lira geldiğini ve bunun 97 bin liralık personel giderlerini karşılamadığını anlatan Örgün, "Göreve gelirken bizim iddiamız, tüketen, devletten bekleyen değil, kendi öz kaynaklarını oluşturan, üreten, istihdam sağlayan ve kaliteli bir hizmeti sunan belediyeydi. Bu nedenle bu projelerimizi hayata geçirdik." dedi.

"GES altın yumurtlayan tavuğa benziyor"

"Güneş enerji santralleri, altın yumurtlayan tavuğa benziyor." diyen Örgün, GES'lerden elde ettikleri gelirin belediyeyi ayakta tuttuğunu vurguladı.

Örgün, GES'ten elde ettikleri gelir sayesinde maddi anlamda birçok konuda ellerinin rahatladığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Personel maaşımızı ödememizde de kolaylık sağlıyor, çok daha fazla hizmet sunmamıza vesile oluyor. Üçüncü GES projemiz için çalışma başlattık. İller Bankasından kredimiz onaylandığı zaman 990 kilovat gücünde kuracağız, o da bize büyük ekonomik katkı sağlayacak. Burada ürettiğimiz elektrik enerjisini ilçemize kurduğumuz istiridye mantarı üretim çadırlarında kullanacağız. Dolayısıyla Çandır Belediyesini geliri olan bir belediyeye dönüştürmüş olacağız. Çandır Belediyesi, öz kaynaklarıyla gelir elde eden, istihdam sağlayan ve halkına güzel hizmet sunan bir belediye haline gelecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul