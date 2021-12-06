Yozgat'ın bütçesi 128 milyon 700 bin lira

YOZGAT (İHA) - İl Genel Meclisi Aralık ayı toplantısına katılan Yozgat Valisi Ziya Polat, 2022 yılında yapılacak çalışmalar hakkında genel bilgi verdi.

Toplantı öncesi bir açıklama yapan Yozgat Valisi Ziya Polat;"2021 yılında yaptığınız yatırımlar verdiğiniz emekler için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 2021 yılında Yozgat'ta ilk defa beton yol uygulamasına geçtik. Birinci kat ve ikinci kat ile uğraşmayacağız. Kış ayından sonra beton yol uygulamalarına devam edeceğiz. Borçlandırmaya giderek seneye kilit parke taşı çalışmalarımıza ağırlık vereceğimizi düşünüyorum. 2021 yılı sıkıntısız bitti. 2022 bütçemizin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Aynı kararlılıkla, birlik ve beraberlik içerisinde Yozgat'ımızın, ilçelerimizin, köylerimizin alt yapısını en iyi şekilde nasıl yapabiliriz, insanlarımızın yaşam kalitesini nasıl arttırabiliriz onun kaygısı içerisinde olacağız. Ek bütçelerle bütçemiz 128 milyon 700 bin liraya çıkardık hayırlı uğurlu olsun Allah utandırmasın. Tabi sadece alt yapı çalışmaları değil tarım ve hayvancılık şehri Yozgat'ta tarım ve hayvancılık için ne yapabiliriz, tarım ve hayvancılıkla uğraşan kardeşlerimize nasıl destek olabiliriz, İlçelerimizde özel projelere yapan arkadaşlarımız olursa onlara da destek olmaya çalışacağız." diye konuştu. - YOZGAT