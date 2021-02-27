Yozgat'ın Aydıncık Belediye Başkanı Koçak, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı ziyaret etti
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Yozgat'ın Aydıncık Belediye Başkanı Koçak, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı ziyaret etti

27.02.2021 13:49 | Son Güncelleme: 27.02.2021 13:49
Yozgat'ın Aydıncık Belediye Başkanı Koçak, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı ziyaret etti

Yozgat'ın Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet Koçak ve beraberindeki heyet, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı ziyaret ederek ilçedeki çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Yozgat'ın Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet Koçak ve beraberindeki heyet, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı ziyaret ederek ilçedeki çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ziyaret dönüşü gazetecilere açıklama yapan Koçak, ilçe için çok önemli olan Aydıncık Mamure Ovası Sulama Projesi ile ihaleleri gerçekleştirilen Kösrelik Göleti ikmal işi ve Baydiğin Göleti Kapalı Devre Sulama Suyu Projesi'nin hayata geçirilmesi konusunda verdiği destek nedeniyle Oktay'a teşekkür ettiklerini belirtti.

Koçak, görüşmede tarım, kültür, turizm ve kentsel dönüşüm alanlarında Aydıncık ve civarında gerçekleştirilmesi planlanan çalışmalarla alakalı Oktay'a bilgi verip, öneri ve destek istediklerini ifade etti.

Sulama konusunda bölgeye yapılan projelerin tamamlanarak hayata geçirilmesiyle tarım alanındaki verimliliğin yüzde 100 artması ve yılda ikinci hatta üçüncü ürünün hasat edilmesinin hedeflendiğini aktaran Koçak, "Bize verdiği desteklerden dolayı Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay'a çok teşekkür ediyorum." dedi.

Ziyarete, Baydiğin Belde Belediye Başkanı Osman Uslu, İl Genel Meclisi Üyesi Hamdi Gök, AK Parti Aydıncık İlçe Başkanı Ramazan Aydemir, Kadın Kolları İlçe Başkanı Sibel Şimşek ve Gençlik Kolları Başkanı Hasan Ali Koçak da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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