YOZGAT (Habermetre) - Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde miniklere yönelik düzenlenen etkinlikte minikler ormanı tanıyıp, ormancılık hakkında bilgi edindi.

Akdağmadeni ilçesi Sazlıdere Orta Okulu 5/A sınıfı öğrencileri, meslek gruplarını tanımak için yapmış oldukları etkinliklerden biri olan 'Sakın Kesme' konulu etkinliğe, Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü Şefleri Ali Durman ve Mehmet Kayacık da katıldı.

Sazlıdere Orta Okulu öğrencileri hazırladıkları sunuyu göstererek, şiirleri ve şarkıları seslendirdi. Daha sonra Saraykent Orman İşletme Şefi Ali Durmaz, orman sevgisini aşılamak amacıyla, ormanın önemi, faydaları ve korunması hakkında öğrencilere bilgiler verdi. Öğrencilerin merak ettikleri sorulara cevaplar verildi.

Öğrencilerin ormanı, orman mühendisliğini ve ormancılığı tanımak için yapılan etkinlikten memnun kaldıklarını belirtip, yeni etkinlikler yapılmasını talep etti. Rümeysa Yıldız

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