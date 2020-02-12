Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde eğitime kar engeli

12.02.2020 23:30 | Son Güncelleme: 12.02.2020 23:30

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde kar yağışı nedeniyle yarın okullar tatil edildi.

Yozgat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle, 13 Şubat Perşembe günü Akdağmadeni ilçesinde özel ve resmi tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin de aynı tarihte bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA