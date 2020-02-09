Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde eğitime kar engeli
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Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde eğitime kar engeli

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullar bir günlüğüne tatil edildi.

09.02.2020 22:22 | Son Güncelleme: 09.02.2020 22:22
Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde eğitime kar engeli

'ın ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullar bir günlüğüne tatil edildi.

Akdağmadeni Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle, 10 Şubat Pazartesi, ilçeye bağlı tüm özel ve resmi eğitim kurumlarında eğitime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.


Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin de aynı tarihte bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA
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