Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Anneler Okulda Projesi" başlıyor

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, okul- veli işbirliğiyle anne çocuk iletişim düzeylerinin artırılması ile annelerin eğitim öğretim sürecinde daha aktif katılımını sağlamak amacıyla ilkokullar, anaokulları ve bünyesinde anasınıfı bulunan diğer okullarda Anneler Okulda Projesi'nin başladığı ifade edildi.

Detaylı açıklama şu şekilde; "Çocuklarımızın kişilik gelişimlerinde annelerin çok önemli bir yer tuttuğu yadsınamaz bir gerçektir. Çocuk ilk önce ailede temel karakteristik özelliklerini kazanır; okulda ise akranlarıyla olan iletişimi neticesinde gelişimini devam ettirir. Çocuklarımızın gerek akademik gelişim gerek sosyal gelişimlerinin anneleriyle iletişim düzeyleri artıkça olumlu etkilendiği bilinmektedir.

Proje kapsamında; Annemle Çektiğim Fotoğraflar, Annemle Benim Elim, Anne-Çocuk film Günleri, Annemle Hikaye Yazıyorum, Annemle Kitap Okuyorum, Annemle Kursa Gidiyorum, Annemle Büyüklerimi ziyaret Ediyorum, Annemle Şiir Yazıyorum, Annemle Mektup Yazıyorum, Annemle Yürüyorum faaliyet başlıklarında etkinlikler yapılacaktır.

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