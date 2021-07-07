Yozgat İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
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Yozgat İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Yozgat İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul - Haberler | Güncel

Yozgat İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Ziya Polat başkanlığında yapıldı.

Yozgat İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Ziya Polat başkanlığında yapıldı.

Valilik Konferans Salonu'ndaki toplantıda konuşan Polat, genel bütçe ve mahalli idare yatırımı olarak 2021 yılı 2. dönem sonu itibarıyla yapılan yatırımlar ve projeler hakkında bilgi verdi.

Polat, 10,9 milyar lira bedelli 272 proje uygulandığını ve projelerin 2021 yılı ödeneğinin 2,4 miyar lira olduğunu belirterek, "2021 yılı 6 aylık dönem sonu itibari 383,2 milyon lira harcama yapılmış, nakdi gerçekleşme ise yüzde 16'dır." dedi.

Polat, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılama çalışmalarına değinerek, "Kovid-19 ile ilgili tedbirler devam ediyor. 1 Temmuz'dan sonra sahada, sanki maske, mesafe ve temizlik konusunda anlayış değişti gibi bir hareket görüyorum. Bu konuda maske, mesafe ve temizlik bizim vazgeçilmezimizdir. Kurumdaki arkadaşlarımızı uyaralım, aşı yaptırmayan personelimizi ikna edelim. Aşılama oranını artırmamız, bayrama kadar yüzde 70'e kadar çıkarmamız lazım. Çalışanlarımız bu konuda örnek olmalı." ifadelerini kullandı.

Yozgat İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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