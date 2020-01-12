Yozgat İl Genel Meclis Başkanı Nazlı'nın acı günü
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Yozgat İl Genel Meclis Başkanı Nazlı'nın acı günü

Yozgat İl Genel Meclis Başkanı İskender Nazlı'nın annesi Zekiye Safinur Nazlı (90) vefat etti.

12.01.2020 13:54 | Son Güncelleme: 12.01.2020 13:54
Yozgat İl Genel Meclis Başkanı Nazlı'nın acı günü

İl Genel Nazlı'nın annesi Zekiye Safinur Nazlı (90) vefat etti.

Nazlı'nın naaşı, Çapanoğlu Büyük Camisinde öğle vakti kılınan cenaze namazından sonra Sarıtopraklık Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze namazına Nazlı'nın ailesi ve yakınları, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Belediye Başkanı Celal Köse, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, AK Parti İl Başkanı Çelebi Dursun, ilçe ve belde belediye başkanları ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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