Yozgat Havalimanı'nda altyapı çalışmalarının yüzde 65'i tamamlandı
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Yozgat Havalimanı'nda altyapı çalışmalarının yüzde 65'i tamamlandı

27.11.2020 11:25 | Son Güncelleme: 27.11.2020 11:39

Altyapı çalışmalarında yüzde 65 gerçekleşme oranına ulaşılan Yozgat Havalimanı, tamamlandığında kentin dünyaya açılan kapısı olacak.

Altyapı çalışmalarında yüzde 65 gerçekleşme oranına ulaşılan Yozgat Havalimanı, tamamlandığında kentin dünyaya açılan kapısı olacak.

Yozgat ve çevre illerin hava ulaşımı ihtiyacını karşılamak üzere 3 Haziran 2018'de temeli atılan havalimanında inşaat çalışmaları sürüyor.

Son yıllarda yapılan duble yollar, tamamlanmak üzere olan yüksek hızlı tren hattı ve havalimanı inşaatı yatırımlarıyla Yozgat, sorunsuz ulaşım ağına kavuşacak.

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Kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Deremumlu-Fakıbeyli köyü mevkisinde yapımına başlanılan ve 2022'de hizmete açılması planlanan havalimanın altyapı çalışmalarının yüzde 65'i tamamlandı.

Yozgat'ın sosyo-ekonomik gelişimine de büyük katkı sağlaması beklenen havalimanında 36 bin metrekare apron, 2 bin 600 metre uzunluğunda pist bulunuyor.

Aynı anda 4 orta boy, 5 büyük boy uçağın iniş yapabileceği Yozgat Havalimanı, yıllık 2 milyon yolcu kapasitesiyle uluslararası standartlarda bir havalimanı olacak.

Yozgat Valisi Ziya Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin, kuzeyi güneye, doğuyu batıya bağlayan bir kavşak konumunda bulunduğunu söyledi.

Polat, "Kara yollarımızın yanında yüksek hızlı tren inşaatımız devam ediyor. Bunun yanında Yozgat'ımıza artı katacak ulaşım projelerimizin başında havalimanımız geliyor. Havalimanı, tamamlandığında Yozgat'ımızı dünyaya bağlayan bir kapı olacak." dedi.

Yozgat'ın "cazibe merkezi" adayı olduğunu dile getiren Polat, "Bu uğurda da devletimizin tüm imkanlarıyla yatırımlar devam ediyor. Bizim yurt dışında gurbette çok hemşehrimiz var. Onların buraya ulaşımına katkı sağlayacaktır. Umarım planlandığı üzere 2022'de havalimanı inşaatımız bitecek. Yozgat'ımıza ve bölgemize hayırlı olsun." diye konuştu.

Havalimanı inşaatında görevli jeoloji mühendisi Mustafa Özdemir de kış şartlarına rağmen inşaatın sürdüğünü söyledi.

Özdemir, "Çevre yolunda, apronda, pist alanında haftanın 7 günü yoğun bir tempoda çalışıyoruz. Hedefimiz, gelecek yıl beton ve asfalt imalatlarını tamamlayarak üstyapıya hazır hale gelmesi." ifadelerini kullandı.

İş makinesi operatörü Süleyman Sırrı Toy da Yozgat Havalimanı inşaatında çalışmaktan mutlu olduklarını, bir an önce bitmesi için çabaladıklarını belirtti.

Yozgat Havalimanı'nda altyapı çalışmalarının yüzde 65'i tamamlandı
Yozgat Havalimanı'nda altyapı çalışmalarının yüzde 65'i tamamlandı
Yozgat Havalimanı'nda altyapı çalışmalarının yüzde 65'i tamamlandı
Yozgat Havalimanı'nda altyapı çalışmalarının yüzde 65'i tamamlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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