Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi'nde geleceğin mucitleri yetişiyor

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi'nde, geleceğin yazılımcılarının, mucitlerinin yetişeceği Robotik ve Kodlama eğitimi yeniden yüz yüze başladı.

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi'nde, geleceğin yazılımcılarının, mucitlerinin yetişeceği Robotik ve Kodlama eğitimi yeniden yüz yüze başladı.

Yozgat'ta geleceğin teknoloji yıldızlarının yetişeceği DENEYAP Teknoloji Atölyesi'nde yüz yüze eğitime yeniden başlanıldı. Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi bünyesinde yer alan DENEYAP Teknoloji Atölyesi'nde, 'Tasarım ve Üretim, Robotik ve Kodlama, Elektronik Programlama ve Nesnelerin İnterneti, İleri Robotik, Siber Güvenlik, Enerji Teknolojileri, Havacılık ve Uzay Teknolojileri, Yazılım Teknolojileri ve Mobil Uygulama, Nanoteknoloji ve Malzeme Bilimi, Yapay Zeka' konularında eğitim veriliyor.

Gençlik Merkezi Müdürü Ali Sapmaz, Yozgat Gençlik Merkezi DENEYAP Atölyesi ikinci dönem eğitimine başlanıldığını bildirdi.

Robotik ve Kodlama eğitimine yüz yüze olarak başladığını kaydeden Sapmaz, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Teknoloji Bakanlığı TÜBİTAK ve T3 vakfı ortaklığındaki DENEYAP Yozgat Atölyesinde Kodlama alanında 14 eğitmen tarafından 100 Ortaokul, 60 Lise olmak üzere 160 öğrenciye 14 hafta devam edecek eğitimler verileceğini aktardı.

Sapmaz, "Tüm sınıflarımızda önceden HES kodu sorgulaması, Maske Mesafe Temizlik kurallarına azami dikkat ederek sağlıkla eğitimi tamamlamak istiyoruz. Kodlama Eğitim, İleri Robotu ve Neslerin interneti ve gurup çalışmaları ile devam edecektir" dedi.

Pandemi nedeniyle 20 Kişilik sınıfların 10 kişiye düşürülerek, sınıf sayısının da 2'den 4'e çıkartıldığı kaydedildi. Hafta sonları her bir gurup için 4 saatlik bir seans olarak yapılan eğitim çalışmaları ile Geleceğin Teknoloji Yıldızlarının çıkması bekleniyor

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Kaynak: Habermetre