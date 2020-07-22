Yozgat Gazeteciler Cemiyeti üyeleri Vali Polat'ı ziyaret eti Yozgat Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Hakan Kiracı ve yönetim kurulu üyeleri, Vali Ziya Polat'ı ziyaret etti.

Yozgat Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Hakan Kiracı ve yönetim kurulu üyeleri, Vali Ziya Polat'ı ziyaret etti.

Göreve başlayalı bir ay olduğunu belirten Vali Polat, Yozgat'ı tanımaya çalıştığını, ilçe ve kurum ziyaretlerini sürdürdüğünü söyledi.

Polat, kentin sağlık açısından hiçbir sıkıntısı olmadığını, şehir ve tıp fakültesi hastanesi olmak üzere 2 güzel hastanenin bulunduğunu, bu 2 hastane sayesinde pandemi döneminde kentte fazla bir sıkıntı yaşanmadığını aktardı.

Eğitime daha fazla ağırlık vereceklerini dile getiren Polat, "Bu sene inşallah tekli eğitime geçeceğiz. Bir okulumuzda küçük birkaç sorunu gözlemledim. Onu hemen halledip eğitim kalitesini yükseltmek için var gücümüzle çalışacağız. Eğitim işi sadece öğretmenlere verilmiş bir görev değil. Anne, baba, STK'lar, kamu kurum ve kuruluşları ile el ele verip eğitim kalitesini hak ettiği yere hep birlikte getireceğiz. Okullarda fiziki anlamda çok fazla bir sorun yok. Eğitim başlar başlamaz ilk etapta aileleri de bu işin içine çekerek onları da ortak etmemiz lazım." dedi.

Kaynak: AA