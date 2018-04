Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Türkiye'de huzur, siyasi istikrar, güçlü iktidar, etkin yönetim ve bunun doğurduğu güven ortamının olduğunu belirterek, "Türkiye öyle kazandı ve öyle de kazanacaktır. Bunları korumamız lazım." dedi.

Bozdağ, Esenler Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Yozgat Federasyonu 1. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, konfederasyonun bugün doğduğunu ve yola çıktığını belirterek, hayırlı olmasını diledi.

Bugün Yozgat kütüğüne kayıtlı yer yüzündeki insan sayısının 1,5 milyonu biraz aştığını dile getiren Bozdağ, bunun yaklaşık 500 binini yurt dışındaki Yozgatlıların oluşturduğunu ve Türkiye'nin değişik bölgelerinde çok sayıda hemşehrilerinin yaşadığını, bunların da hem ekmeğini kazandığını hem de yaşadıkları şehrin gelişmesine, değişmesine çok büyük katkıda bulunduğunu söyledi.

Bozdağ, bununla iftihar ettiğini, her ilde, her alanda başarılı olan kişiler arasında Yozgatlıları gördüklerini belirterek, "Bulunduğumuz yerlere de kök salmalıyız. Bütün hemşehrilerim nerede olursa olsunlar, 'Bizim için her yer Trabzon' gibi, 'Bizim için her yer Yozgat' demeli ve o anlayış içerisinde, büyük gayretle yolumuza devam etmeliyiz." diye konuştu.

Yurt dışına iş göçü yapılan dönemde, Türkiye'den çok sayıda vatandaşın gittiğine işaret eden Bozdağ, bu kişiler arasından da dünyanın farklı yerlerinde iş verenlerin, profesörlerin çıktığını, adından söz ettiren sporcu ve sanatçıların bulunduğunu kaydetti.

Bozdağ, Türkiye değişirken, Yozgat'ın da değiştiğini, ülkenin içinde olduğu şartların 15 sene önce başka, bundan 15 sene sonra daha başka olacağını vurgulayarak, Yozgat'a yapılan yatırımlara ilişkin bilgi verdi.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Yozgat'ın kendi içinde büyük bir değişim ve dönüşümü yaşadığını, şehrin üniversitesi, Adalet Eğitim Merkezi, Diyanet Eğitim Merkezi, Polis Meslek Eğitim Merkezi ile beraber Türkiye'nin eğitim üslerinden birisi haline geldiğini kaydetti.

Bu çalışmaların gelecekte Yozgat için, Türkiye için herkesi memnun edecek meyveler üretmeye devam edeceğini dile getiren Bozdağ, kentte ulaşımda da büyük adımlar atıldığını aktardı.

"Bozok Havaalanı 2020'de faaliyete geçecek"

Bozdağ, Yozgat'ın sanayileşme noktasında bazı sıkıntıları olduğunu ancak bu konuda da adım adım ilerleyeceklerini belirterek, "Bunu nasıl aşacağız, onun üzerinde kafa yormamız lazım. Bunun yolu önce altyapımızı sanayici ve iş adamları için cazibeli, çekici hale getirmektir. Yozgat'ın ulaşımında sıkıntıları vardı. Şimdi hamdolsun bölünmüş yollar Yozgat'ın yollarını otobana çevirdi." ifadelerini kullandı.

Bunun büyük bir altyapı reformu olduğunu ve ilk rayı döşenen Yüksek Hızlı Tren'in de yapılacak test sürüşlerinin başarılı geçmesi durumunda gelecek yılın sonunda hizmete alınacağını ifade eden Bozdağ, "Yüksek Hızlı Tren'in Yozgat kısmının maliyeti 9,5 milyar. Büyük bir rakam. Yozgat'ın devlete bir yılda verdiği toplam vergi 277 milyon ama bir proje karşılığı 9,5 milyar. İnşallah 2019'da hayata geçirilecek." dedi.

Ulaşımdaki üçüncü adımın ise Bozok Havaalanı olduğuna işaret eden Bozdağ, havaalanının altyapı temelinin hazırlandığını, firmanın şu anda çalışmaya başladığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"350 milyon TL'lik bir yatırıma tekabül ediyor. Allah nasip ederse bir aksama olmazsa, 2020 yılında Bozok Havaalanı Yozgat'ta faaliyete geçmiş olacaktır. Bir İstanbul, bir de Avrupa çalışacak. Çünkü bizim yurt dışındaki hemşehrilerimizin bizden en önemli isteği, havaalanıydı. Onlara bunu sağlamış olacağız. Böylelikle ulaşımda hem hızlı trenle hem karayoluyla hem de havaalanıyla Yozgat'ın diğer şehirlerimizle eşit hale gelmesini altyapıda sağlamış olacağız. Üniversitemiz de var teknopark da var. Şimdi Yozgat'a bir de bilim merkezi kuruyoruz, bunun kararını aldık. Ne yapacak bilim merkezi? Tarihteki hem Türk hem de yabancı bilim adamlarının hayat hikayeleri, icatları, keşifleri orada adeta bir müze gibi sergilenecek, hem de gelecek yıllarda, yüzyıllarda bilim ve teknolojideki yeni gelişme ve değişimleri görebilecek çocuklarımız. Oraya gelince hem geçmişi hem geleceği okuyacak. Bu, bizim Yozgat'taki öğrencilerimizin ve çocuklarımızın ufkunu geliştirme konusunda çok büyük fayda sağlayacak."

Yogat'ta altyapı konusunda bir adım daha atıklarını, yeni bir organize sanayi bölgesi kurduklarını aktaran Bozdağ, kente yapılan beş yıldızlı otel yatırımlarına ilişkin de bilgi verdi.

"Bir ülkede siyasi istikrar yoksa, hiçbir şeyi geliştiremezsiniz"

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, bu altyapı olmadığında dışarıdan yatırım çekme konusunda sıkıntılar olduğunu ancak şimdi bu altyapıyı, 2020'ye kadar tamamen bitireceklerini vurgulayarak, "Onun için 2018'den sonraki yıllar Yozgat'ın atılım yılları, değişim yılları olacaktır. Ankara'da, İstanbul'da, başka yerlerdeki iş adamları ile Yozgat'taki iş adamlarını buluşturmak ve Yozgat'ta üretime dönüştürme yılları olacaktır. Şu anda bu alanda övünülecek bir halimiz yok ama hiçbir gelişme olmadığını da söyleyemeyiz. Yozgat'ta 2 milyon dolarlık ihracat vardı 2002'de. Şimdi çok büyük oldu mu, olmadı. Şu anda 80 milyon dolarlık ihracat yapıyor Yozgat. Bunun 20 milyon doları doğrudan Yozgat üzerinden, 60 milyon doları da İstanbul ve Samsun üzerinden yapılıyor. Ama bakarsanız 10 kat bir ihracatta artış var. Ama biz inanıyoruz ki Yozgat yeni dönemde ihracatta da önemli gelişmelerin altına imza atacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Önlerindeki dönemde gelişmiş, kalkınmış, sanayileşmiş illerden istifade ederek yola devam etmelerinin, çok şey kazandıracağına dikkati çeken Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yozgat'ta ciddi bir istihdam alanı oluştu. 2002'de Sosyal Güvenlik Sistemine kayıtlı Yozgat'taki insan sayısı 19 bin civarında. Şu anda 52 bin civarında. Biz fabrika kurmadık, aksine özelleştirme yaptık. Neden arttı istihdam? Biz hükümet olarak bölünmüş yol dedik, yol sektörü canlandı. Toplu konut dedik, toplu konut sektörü canlandı. Sağlık dedik, sağlık sektörü canlandı. Eğitim dedik, bu alandaki özel sektör canlandı ve Yozgat'ta çok ciddi anlamda istihdam yaratan yatırımlar yapıldı. İnşallah bundan sonra da devam edecektir.

Ama Türkiye'nin bu 16 yıldaki kazancının, büyümesinin nedeni hiç unutmayın, bir siyasi istikrardır, iki güçlü iktidardır, üç etkin ve iyi yönetim, dört bunun doğurduğu güven ortamıdır. Bir ülkede siyasi istikrar yoksa, güçlü iktidar, iyi yönetim yoksa, güven yoksa, orada hiçbir şeyi büyütemezsiniz, geliştiremezsiniz, koruyamazsınız. Bugün Allah göstermesin; biz Suriye'de olsak en zeki, Einstein gibi bir insan olsak bir kıymeti var mı? Yok. En güçlüsü olsak bir kıymeti var mı? Yok. Ailemizle oturup bir kahvaltı yapma imkanımız var mı? Yok. Ne can, ne mal, ne namus, ne akıl emniyeti var. Hiçbir şeyin emniyeti yok. Orada neye sahip olursanız olun. Irak'ta Musul, Kerkük var, dünya petrollerinin en önemli rezervleri var. Peki Irak'ta zenginlik var mı? Irak'ta güven var mı? Yok. Neden? İstikrar yok, huzur yok, güçlü iktidarlar yok. Toplum bir ve bütün davranamıyor. Hamdolsun Türkiye'de huzur, siyasi istikrar, güçlü iktidar, etkin yönetim ve bunun doğurduğu güven var. Türkiye öyle kazandı ve öyle de kazanacaktır. Bunları korumamız lazım."

(Sürecek)