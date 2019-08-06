YOZGAT ESKİ EŞİNİ SOKAK ORTASINDA ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETTİ

06.08.2019 13:15

YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde inşaat işçisi Kerim Toprak (45), eski eşi Nuray Toprak'ı (43), işe gitmek için evinden çıktığı sırada tabanca ile öldürüp, aynı silahla yaşamına son verdi. Nuray Toprak'ın kızları ve yakınları, gözyaşlarına boğuldu.

Olay, saat 10.00 sıralarından Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Kerim Toprak, bir süre önce boşandığı 3 çocuğunun annesi eski eşi Nuray Toprak'ın evinin önüne gitti. Toprak, Sorgun Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndaki işine gitmek için evden çıkan Nuray Toprak'a tabancasını çıkarıp ateş etti. Olay yerinden uzaklaşan Kerim Toprak, yakındaki Ahmet Uslu Dutluk Parkı'nda aynı silahla kendini vurdu. Çevredekilerin haber vermesiyle gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Nuray Toprak ve Kerim Toprak'ın öldüğü belirlendi.

Polis ekipleri, cesetlerin çevresinde güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Olayı duyarak gelen Nuray Toprak'ın kızları, kardeşi ve diğer yakınları, gözyaşı döktü. Toprak'ın kızları, polisin güvenlik şeridi çektiği alanda annelerinin cesedine bakarak gözyaşı döktü. Toprak'ın kızları ve diğer yakınlarını, polis ve sağlık ekipleri teskin etmeye çalıştı.

Nuray Toprak ve ve Kerim Toprak'ın cesetleri, polisin incelemesinden sonra Sorgun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA