YOZGAT-Cumhuriyet Savcısı, doğum günü kutlamasında başından vuruldu
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YOZGAT-Cumhuriyet Savcısı, doğum günü kutlamasında başından vuruldu

25.03.2021 10:52 | Son Güncelleme: 25.03.2021 10:59

Cumhuriyet Savcısı, doğum günü kutlamasında başından vurulduYOZGAT'ın Sorgun ilçesinde Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım (28), evinde arkadaş grubu ile doğum günü kutladığı sırada silahla başından vurularak yaralandı.

Cumhuriyet Savcısı, doğum günü kutlamasında başından vuruldu

YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım (28), evinde arkadaş grubu ile doğum günü kutladığı sırada silahla başından vurularak yaralandı.

Olay, dün gece saatlerinde Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım'ın yalnız oturduğu Bahçelievler Mahallesi Yazıcıoğlu Caddesindeki evinde meydana geldi. Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım, iddiaya göre evde aralarında kamu personellerinin bulunduğu arkadaş grubu ile doğum günü kutladığı sırada başından tabanca ile vuruldu. Yaralanan Salkım, arkadaşlarının haber vermesiyle gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılarak, ambulansla Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cumhuriyet Savcısı Salkım, buradaki ilk müdahalesinden sonra da Yozgat Bozok Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyat edilerek tedaviye alınan Özlem Salkım'ın sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Sorgun Cumhuriyet Başsavcılığı, Savcı Özlem Salkım'ın vurulmasıyla ilgili soruşturma başlatırken, polis olayın meydana geldiği evde inceleme yaptı. Evde bulunanlar ise ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Savcı Özlem Salkım'ın yaralanmasıyla ilgili resmi açıklama yapılmadı. Ankara'da stajını tamamladıktan sonra 2019 yaz kararnamesiyle Yozgat'ın Sorgun ilçesine atandığı öğrenildi.

YOZGAT-Cumhuriyet Savcısı, doğum günü kutlamasında başından vuruldu
YOZGAT-Cumhuriyet Savcısı, doğum günü kutlamasında başından vuruldu
YOZGAT-Cumhuriyet Savcısı, doğum günü kutlamasında başından vuruldu
YOZGAT-Cumhuriyet Savcısı, doğum günü kutlamasında başından vuruldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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