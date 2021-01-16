Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Uçak'tan ziyaret
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Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Uçak'tan ziyaret

16.01.2021 15:35 | Son Güncelleme: 16.01.2021 15:38
Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Uçak'tan ziyaret

Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, Adalet Bakanlığı Yozgat Personel Eğitim Merkezi Başkanlığına atanan Cumhuriyet Savcısı Mustafa Özden'i ziyaret etti.

Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, Adalet Bakanlığı Yozgat Personel Eğitim Merkezi Başkanlığına atanan Cumhuriyet Savcısı Mustafa Özden'i ziyaret etti.

Ziyarette Başsavcı Uçak, yeni görevinden dolayı Özden'i tebrik ederek başarı diledi.

Eğitim merkezinin hayırlı olması temennisinde bulunan Uçak, "Beş yıldızlı otel statüsündeki tesisin pandemi koşullarını geride bırakıp eğitim faaliyetlerine başlamasıyla birlikte yurdun dört bir köşesinden haftada 300'ü aşkın Adalet Bakanlığı çalışanı Yozgat'a gelecek. Yozgat Personel Eğitim Merkezimiz, Yozgat'ın ekonomik gelişimine, sosyal ve kültürel tanıtımına da katkı sağlayacaktır." dedi.

Ziyaret sonunda Personel Eğitim Merkezi Başkanı Mustafa Özden, Uçak'a eğitim merkezini gezdirerek fiziki yapısı hakkında bilgi verdi.

Özden, şunları kaydetti:

"Ankara ve Rize'nin ardından Yozgat Personel Eğitim Merkezi faaliyete geçen üçüncü eğitim merkezi oldu. Adalet Bakanlığı çalışanlarının eğitim ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanan modern ve interaktif eğitim alanlarının bulunduğu modern bir merkezdir. 378 konaklama kapasiteli merkez içerisinde açık ve kapalı spor alanları, Türk ve Fin hamamı, sauna, fitness salonu, hobi aktivite alanları, çocuk kulübü, yürüyüş parkuru, kütüphane gibi sosyal donatı alanları bulunmakta. Personel Eğitim Merkezinin bakanlığımıza ve Yozgat'a hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Özden, eğitim merkezinin inşaat aşamasından faaliyete geçmesine kadar olan süreçteki büyük emek ve katkısından dolayı Başsavcı Uçak'a teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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