Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığından koronavirüs tedbirleri
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Yozgat, Güncel

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığından koronavirüs tedbirleri

Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Yozgat'ta adliyeler, kapalı ve açık ceza infaz kurumlarında gerekli tedbirlerin alındığını bildirdi.

05.04.2020 17:34 | Son Güncelleme: 05.04.2020 17:34
Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığından koronavirüs tedbirleri

Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Yozgat'ta adliyeler, kapalı ve açık ceza infaz kurumlarında gerekli tedbirlerin alındığını bildirdi.

Uçak, yaptığı yazılı açıklamada, adliyeler ile kapalı ve açık ceza infaz kurumlarından dezenfekte çalışmalarının yapıldığını, tutuklu ve hükümlülerin sağlıklarını korumak için de gerekli tüm önlemlerin alındığını belirtti.

Ceza infaz kurumlarında tüm kapalı alanların dezenfekte edildiğini, hükümlü ve tutuklulara temizlik ve hijyen için gerekli malzemelerin verildiğini anlatan Uçak, şunları kaydetti:

"Salgın nedeniyle ziyaret yaptırılamadığından hafta da bir kez olan telefon görüşmeleri ikiye çıkarılmıştır. Hükümlü ve tutuklularımızın zorunlu olmadıkça odalarından çıkmamaları için gerekli özen gösterilmektedir. Zorunlu hallerde dışarı çıkan hükümlü ve tutuklularımızın koğuşlarına gitmeden önce dezenfekte işlemleri ve izole işlemleri yapıldıktan sonra koğuşlarına dönmeleri sağlanmaktadır. Kurumumuza personel, hükümlü ve tutuklularımızın ihtiyaçları için dışarıdan gelen tüm malzemeler, acil ilaçlar hariç 24 saat bekletildikten sonra kullanılmaktadır."

Uçak, hükümlü ve tutuklularla teması asgariye indirmek için cezaevi personelinin çalışma saatleri değiştirilerek vardiya sistemine geçildiğini ifade etti.

Üçlü vardiya sisteminin uygulandığını vurgulayan Uçak, şöyle devam etti:

"Personellerimizin on beş günlük periyotlar halinde çalışmaları sağlanmıştır. Birinci grup infaz kurumu içerisinde çalışırken, ikinci grup ise 15 günlük izole için belirlenen pansiyonlarda bekletilmektedir. Üçüncü grup ise bu süre zarfında evlerinde izole edilmektedir. Bu şekilde ceza infaz kurumlarımızda sürekli izole edilmiş personellerle iş ve işlemler yürütülmektedir. Kurumlarımızda nöbette bulunan personellerimiz ile pansiyonlarda izole edilen personellerimizin dışarıda bulunan ailelerinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla vardiya sistemine dahil edilmeyen infaz koruma memurlarımızdan oluşturulan vefa ve sosyal destek gruplarımız dönüşümlü olarak görev yapmaktadır. Bu şekilde çalışanlarımızın ailelerinin tüm ihtiyaçlarını karşılamaktayız."

Kaynak: AA

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