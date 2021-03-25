Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı: Doğum günü kutlamasında silahla yaralanan cumhuriyet savcısının tedavisi sürüyor
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Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı: Doğum günü kutlamasında silahla yaralanan cumhuriyet savcısının tedavisi sürüyor

Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul - Haberler | Güncel
Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı: Doğum günü kutlamasında silahla yaralanan cumhuriyet savcısının tedavisi sürüyor

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı, Sorgun ilçesinde dün akşam doğum günü kutlaması sırasında silahla başından vurularak yaralanan Cumhuriyet Savcısı Ö.S'nin tedavisinin sürdüğünü, 4 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

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Cumhuriyet Savcısı, doğum günü kutlamasında başından vuruldu
Cumhuriyet Savcısı, doğum günü kutlamasında başından vuruldu

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı, Sorgun ilçesinde dün akşam doğum günü kutlaması sırasında silahla başından vurularak yaralanan Cumhuriyet Savcısı Ö.S'nin tedavisinin sürdüğünü, 4 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, Cumhuriyet Savcısı Ö.S'nin silahla yaralanmasıyla ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Doğum günü kutlaması sırasında Ö.S'nin silahla yaralanması ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılarak evde misafir olarak bulunan 4 kamu görevlisi gözaltına alınmıştır. Şüpheliler, alınan ifadelerinde Ö.S'nin evdeki A.M'ye ait silahla oynarken silahın ateş alması sonucu yaralandığını belirtmişlerdir. Olay yerinin detaylı incelemesi uzman ekiplerce yapılarak olayda kullanılan silah, mermi çekirdeği ve kovan ile şüphelilere ait eşyalara delil amaçlı el konulmuş, olay yeri muhafaza altına alınmıştır.

Hayati tehlikesi bulunan yaralı Ö.S'nin tedavisi devam etmekte olup, soruşturma Sorgun Cumhuriyet Başsavcılığımızca tüm yönleriyle ve titizlikle devam etmektedir."

Öte yandan, gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 3'ü cumhuriyet savcılığınca ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Olayda kullanılan silahın sahibi A.M. ise nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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