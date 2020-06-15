Yozgat çiftçisine yerli tohum tanıtıldı
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Yozgat çiftçisine yerli tohum tanıtıldı

Konya'da Alp Tarım tarafından üretilen ve Yozgat'ta deneme ekimi yapılan soğuğa, hastalığa dayanaklı, verimi yüksek, yerli ve milli ekmeklik buğday, tarla günü etkinliğinde çiftçilere tanıtıldı.

Yozgat çiftçisine yerli tohum tanıtıldı
15.06.2020 16:43 | Son Güncelleme: 15.06.2020 16:46

Konya'da Alp Tarım tarafından üretilen ve Yozgat'ta deneme ekimi yapılan soğuğa, hastalığa dayanaklı, verimi yüksek, yerli ve milli ekmeklik buğday, tarla günü etkinliğinde çiftçilere tanıtıldı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Büyüktaşlık köyünde düzenlenen tarla günü etkinliğinde konuşan Alp Tarım Yönetim Kurulu Başkanı ziraat yüksek mühendisi Alptekin İlgün, yerli ve milli çeşit olan "Alp-1 Ekmekli Buğday"dan Türkiye'nin birçok farklı bölgesinde yaptıkları ekimle kıraç arazilerde dekar başına 450, sulu arazilerde ise dekar başına 850 kilogram verim alındığını söyledi.

İlgün, Alp-1 ekmeklik buğdayın soğuğa dayanıklı, tarla veriminin ve protein değerinin diğer türlere göre daha yüksek olduğunu belirtti.

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Soylu da gazetecilere yaptığı açıklamada, pandemi sürecinde gıdanın, bunun içinde özellikle buğday, ekmek, un ve unlu mamullerin öneminin bütün dünyada çok daha ön plana çıktığını ifade etti.

Soylu, gıdayı üretmek için tohum gerektiğini kaydederek, "Türkiye'de yerli ve milli tohumda en iddialı olduğumuz alanlardan biri özellikle buğday tohumculuğudur. 2019'da ürettiğimiz 1 milyon tonu aşkın tohumluğun yarıdan fazlası buğday tohumudur. Bunun için de TİGEM'lerin yanı sıra yerli firmalarımızın çok büyük bir payı ve katkısı var." dedi.

Yozgat'ta Konya merkezli Alp Tarımın Ar-Ge çalışmaları sonucu geliştirdiği özellikle Orta Anadolu bölgesine uygun soğuğa dayanıklı kalitesi iyi verim potansiyeli gerek kıraçta gerek sulanabilir alanlarda oldukça iyi bir performans gösteren yerli bir çeşidin tanıtımı yapıldığını aktaran Soylu, "Bu etkinliklerin artarak devam etmesi ve çiftçilerimizin yerli tohumları daha fazla tanıması ve daha geniş alanlarda ekim bulması, gerek katma değerin ülke içinde kalması gerekse yerli firmaların desteklenmesi açısından son derece önemli. Çiftçinin yeni çeşitlerle tanıştırılması hem verimliliği hem kalitenin yükseltilmesi açısından hem de bölge hem ülke tarımına ciddi katkılar sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz de tarımın gelişmesi için yerli ve milli tohumun önemli olduğunu vurguladı.

Açıkgöz, "TİGEM aracılığıyla yerli tohum üretiminin yanında özel sektörün de bu işin içinde yer alması ülke tarımının gelişmesi açısından son derece önemlidir. Bugün de ilimizde Alp Tarım tarafından üretilen yerli bir tohum tanıtıldı. Bizler de bilgi aldık, yerli tohumların çiftçi ile buluşturulması açısında bu tanıtım iyi oldu." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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