Yozgat Çamlığı Milli Parkı beyaza büründü
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Yozgat Çamlığı Milli Parkı beyaza büründü

Türkiye'nin ilk milli parkı Yozgat Çamlığı Milli Parkı, kış mevsimiyle birlikte beyaza büründü.

30.12.2019 10:25 | Son Güncelleme: 30.12.2019 10:31
Yozgat Çamlığı Milli Parkı beyaza büründü

'nin ilk milli parkı Çamlığı Milli Parkı, kış mevsimiyle birlikte beyaza büründü. Yeşil ve beyaz örtü kartpostallık görüntüler oluşturdu.


Yozgat Çamlığı Milli Parkında bulunan Cevdet Dündar göleti çevresinde bulunan asırlık çam ağaçlarının karla kaplanması kartpostallık görüntüler oluşturdu. Yozgat Çamlığı Milli Parkını ziyarete gelen vatandaşlar, doyumsuz manzara ve bol oksijenin tadını çıkartırken, anı ölümsüzleştirmek isteyenler ise fotoğraf çektirdi.


Ailesiyle birlikte Yozgat Çamlığı Milli Parkına gelen Hüseyin Doğan, "Çamlık Milli Parkında muhteşem bir manzara var biz de fotoğraf çekinmeye geldik" dedi. - YOZGAT

Kaynak: İHA
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