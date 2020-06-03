Yozgat Bozok Üniversitesinden kenevir unu katkılı ekmek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yozgat Bozok Üniversitesinden kenevir unu katkılı ekmek

Kenevir üzerine ihtisaslaşan Yozgat Bozok Üniversitesi, kenevir unu katkılı ekmek üretti.

Yozgat Bozok Üniversitesinden kenevir unu katkılı ekmek
03.06.2020 13:37 | Son Güncelleme: 03.06.2020 14:14

Kenevir üzerine ihtisaslaşan Yozgat Bozok Üniversitesi, kenevir unu katkılı ekmek üretti.

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Uygulama Otelinde ekmeğin tanıtımını yapan Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, üniversite olarak 23 Ocak'ta endüstriyel kenevir alanında ihtisas üniversitesi olduklarını ve misyon olarak kenevirin bütün biyokütlesini endüstriye kazandırmayı amaçladıklarını söyledi.

Daha önce kenevir esanslı antibakteriyel sabun ürettiklerini anlatan Karadağ, şimdi de besin değeri yüksek kenevir tohumundan elde edilen un ile ekmek yaptıklarını belirtti.

Karadağ, ekmeğin Anadolu'nun vazgeçilmez besin kaynağı olduğunu vurgulayarak, "Amacımız, kenevir tohumunun özelliklerini ve sağlığa olan faydalarını ekmeğe kazandırmaktır. Bu nedenle lif oranı çok yüksek, omega 3 yönünden zengin kenevir katkılı ve daha besleyici ekmek ürettik." dedi.

Diyetlerde kullanılan kenevir katkılı ekmeğin üretilmesinde ve yaygınlaşmasında üniversite olarak müteşebbislere her türlü desteği vermeye hazır olduklarını anlatan Karadağ, "İnsanımız daha az ve daha besleyici ekmekle doyacak. Biz ihtisas alanımız itibarıyla kenevir ile ekmeği buluşturarak farkındalık oluşturmak istedik ve bu ekmeği ürettik." diye konuştu.

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölüm Başkanı Soner Beşcanlar da kenevir tohumundan elde ettikleri unla ürettikleri ekmeğin, normal ekmeklerden farkının protein değerinin yüksek ve içerisinde farklı omega 3 yağları barındırması olduğunu belirtti.

Beşcanlar, diyetisyenlerin bu ekmekleri hastalarına önerdiğini vurgulayarak, "Kenevir unu katkılı ekmeğin sindirimi kolay ve aynı zamanda yüksek besin değeriyle tok tutma özelliğe sahiptir. Omega 3 nedeniyle çocukların zihin gelişiminde çok etkilidir. Bu yönden çocukların daha sağlıklı gelişiminin sağlanabilmesi için kenevir tohumu unundan elde edilen bu ekmekleri tüketmelerini tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Bilim insanları koronavirüs salgınını 'yavaşlatan' asıl sebebi buldu Haber
Bilim insanları koronavirüs salgınını "yavaşlatan" asıl sebebi buldu
Polis, GBT'ye aldığı kadının 9 yıl hapis cezası olduğunu görünce apar topar karakola götürdü Haber
Polis, GBT'ye aldığı kadının 9 yıl hapis cezası olduğunu görünce apar topar karakola götürdü
Tüm ülke koronayla mücadele ederken Erzincan'da başka bir hastalık patlak verdi! 1 ayda 17 kişi hastanelik oldu Haber
Tüm ülke koronayla mücadele ederken Erzincan'da başka bir hastalık patlak verdi! 1 ayda 17 kişi hastanelik oldu
Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi Haber
Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi
83 yaşındaki komşusunun evine tavan arasından girip cinsel saldırıda bulundu Haber
83 yaşındaki komşusunun evine tavan arasından girip cinsel saldırıda bulundu
Son Dakika: Türkiye kendi uydusunu uzaya gönderen 10 ülke arasına girecek Haber
Son Dakika: Türkiye kendi uydusunu uzaya gönderen 10 ülke arasına girecek
Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi
Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi
Ev almak isteyen vatandaşa bir müjde de özel bankalardan! 2 yıl ödemesiz kredi geliyor
Ev almak isteyen vatandaşa bir müjde de özel bankalardan! 2 yıl ödemesiz kredi geliyor
Survivor'a veda eden Aycan'ın Türkiye'ye dönünce Ali Koç'la görüşerek F.Bahçe'de görev alacağı iddia edildi
Survivor'a veda eden Aycan'ın Türkiye'ye dönünce Ali Koç'la görüşerek F.Bahçe'de görev alacağı iddia edildi
Tüm dünyada salgın inişe geçmişken Brezilya'da bir günde 1.262 kişi hayatını kaybetti
Tüm dünyada salgın inişe geçmişken Brezilya'da bir günde 1.262 kişi hayatını kaybetti
Düğün ve taziyeler, Doğu ve Güneydoğu'da koronavirüs vakalarını artırdı
Düğün ve taziyeler, Doğu ve Güneydoğu'da koronavirüs vakalarını artırdı
Normalleşme sürecinde virüsün bulaşma ihtimalinin en fazla olduğu yerler; kapı kolları ve asansörler
Normalleşme sürecinde virüsün bulaşma ihtimalinin en fazla olduğu yerler; kapı kolları ve asansörler
Sinir krizi geçiren baltalı adam, evdeki tüm eşyaları sokağa fırlattı
Sinir krizi geçiren baltalı adam, evdeki tüm eşyaları sokağa fırlattı
Emre Belözoğlu, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak futbolu bırakmak istiyor
Emre Belözoğlu, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak futbolu bırakmak istiyor
Beyaz Saray önündeki George Floyd protestosunda Galatasaray formalı Türk ilgi odağı oldu
Beyaz Saray önündeki George Floyd protestosunda Galatasaray formalı Türk ilgi odağı oldu
Mahalle ziyaretine giden kadın 11 kişiye koronavirüs bulaştırdı
Mahalle ziyaretine giden kadın 11 kişiye koronavirüs bulaştırdı
Donald Trump, ABD'de yağmacıların öldürdüğü emekli polisi paylaştı
Donald Trump, ABD'de yağmacıların öldürdüğü emekli polisi paylaştı
Otellerdeki mini kulüpler ve kreşler hizmet verecek
Otellerdeki mini kulüpler ve kreşler hizmet verecek
Oyuncu Gamze Topuz, köpeklerine çivili kemik atıldığını görünce şikayetçi oldu
Oyuncu Gamze Topuz, köpeklerine çivili kemik atıldığını görünce şikayetçi oldu
Arnavutköy'de semt pazarını su bastı
Arnavutköy'de semt pazarını su bastı
Vakıfbank, eski voleybolcusu Neslihan Demir'i genel menajerlik görevine getirdi
Vakıfbank, eski voleybolcusu Neslihan Demir'i genel menajerlik görevine getirdi
İstanbul'da ABD'deki protestolara destek eylemine polis müdahale etti, çok sayıda gözaltı var
İstanbul'da ABD'deki protestolara destek eylemine polis müdahale etti, çok sayıda gözaltı var
4 ay sonra ilk kez toplanan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrası 5 maddelik bildiri yayınlandı
4 ay sonra ilk kez toplanan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrası 5 maddelik bildiri yayınlandı
NBA'in efsane basketbolcusu Wes Unseld yaşamını yitirdi
NBA'in efsane basketbolcusu Wes Unseld yaşamını yitirdi
İki gündür koronavirüs kaynaklı ölümün yaşanmadığı İspanya'da halk, plajlara akın etti
İki gündür koronavirüs kaynaklı ölümün yaşanmadığı İspanya'da halk, plajlara akın etti
Kamyonet ve cip kafa kafaya çarpıştı! Araçlardan fırlayan yolcular çaya uçtu
Kamyonet ve cip kafa kafaya çarpıştı! Araçlardan fırlayan yolcular çaya uçtu
Macaristan Futbol Federasyonu'ndan George Floyd'u anan Tokmac Nguen'e ceza
Macaristan Futbol Federasyonu'ndan George Floyd'u anan Tokmac Nguen'e ceza
Kahramanmaraş'ta 43 yaşında bir kadın, eski erkek arkadaşının suratına kezzap attı
Kahramanmaraş'ta 43 yaşında bir kadın, eski erkek arkadaşının suratına kezzap attı
Son Dakika: Habur ve Gürbulak sınır kapıları tekrar açılıyor
Son Dakika: Habur ve Gürbulak sınır kapıları tekrar açılıyor
'15 Haziran'da rahatlama bekliyorum' diyen Kara, koronavirüsün bitişi için de şartlı tarih verdi
"15 Haziran'da rahatlama bekliyorum" diyen Kara, koronavirüsün bitişi için de şartlı tarih verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mustafa Destici Alparslan Türkeş
Magazin Cem Yılmaz İrem Derici Kenan Doğulu İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Mete Gazoz Bülent Uygun Sergen Yalçın Nihat Özdemir
Daha Fazla Kaza Kadın Haziran Beşiktaş
Şu an buradasınız: Yozgat Bozok Üniversitesinden kenevir unu katkılı ekmek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.6.2020 14:14:10. #1.14#
title