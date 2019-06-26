Yozgat Bozok Üniversitesinde mezuniyet sevinci

Yozgat Bozok Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi.

Bozok Üniversitesi 2018-2019 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni, Erdoğan Akdağ Yerleşkesi'nde yapıldı.

Üniversite halk oyunları ekibinin folklor gösterilerinin ardından konuşan Yozgat Valisi Kadir Çakır, mezuniyet töreninin hayırı olmasını temenni etti.

Mezuniyetin öğrencilerle birlikte anne babalar için de önemli bir gün olduğunu belirten Çakır, "Çünkü onlarla yattınız onlarla kalktınız, sürekli onları düşündünüz. Onun için bu mezuniyetin anne babalara da hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah çocuklarımız hep iyi yerlere gelirler, vatanımıza, milletimize hizmet ederler, bizler de gurur duyarız. Gençlerimizin inşallah yolu açık olur. Memleketimiz, milletimiz gençlerimizden çok şey bekliyor." dedi.

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer de öğrencilerin geleceğin teminatı, Bozok Üniversitesinin de Yozgat'ın göz bebeği olduğunu ifade etti.

Başer, "Bozok Üniversitemizin her geçen gün Bozok diyarından Türkiye'ye ve dünyaya bilimin ışığını, sanatın ve ekonominin ışığını yayacağına yürekten inanıyorum. Üniversitemiz, kurulan ikinci nesil üniversiteler arasında fiziksel donanımını her geçen gün artırıyor. Bozok Üniversitemize gelen öğrencilerimize Kredi Yurtlar Kurumu da devletimizin imkanlarını en iyi şekilde sunmaktadır. Mezuniyetimizin gençlerimize, ailelerine ve üniversitemize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Belediye Başkanı Celal Köse de öğrencilere mezuniyetlerinin hayırlı olmasını diledi.

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ ise üniversite olarak, pırıl pırıl genç yürekleri mezun etmenin, öğrencileri ailelerine ve ülkeye kazandırmanın onurunu, gururunu ve sevincini yaşadıklarını belirtti.

Karadağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yavrularını üniversitemize emanet eden kıymetli velilerimiz. Bize emanet ettiğiniz genç yürekleri idari, teknik ve akademik kadromuz titiz çalışmaları, gayretleri ve üstün çabalarıyla eğittik. Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirerek, onları korumak ve güçlendirmek üzere donatarak sizlere geri veriyoruz. Bozok Üniversitesi olarak bütün mezunlarımızın vatanımıza, milletimize, devletimize, faydalı birer insan olarak çok önemli görevler üstleneceklerine inanıyoruz."

Konuşmaların ardından fakülte ve yüksekokul birincileri yaş kütüklerine isim plakalarını çaktı, dereceye girenlere başarı belgesi ve plaket verildi.

Tören sonunda öğrenciler keplerini havaya atarak, mezuniyet sevinicini yaşadı.

Kaynak: AA