Yozgat Bozok Üniversitesinde 2 bin öğrenci yüz yüze eğitime başlayacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Yozgat Bozok Üniversitesinde 2 bin öğrenci yüz yüze eğitime başlayacak

19.02.2021 17:31 | Son Güncelleme: 19.02.2021 17:34
Yozgat Bozok Üniversitesinde 2 bin öğrenci yüz yüze eğitime başlayacak

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, 1 Mart itibariyle uygulamalı eğim alanlarında 2 bin öğrencinin yüz yüze eğitime başlayacağını söyledi.

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, 1 Mart itibariyle uygulamalı eğim alanlarında 2 bin öğrencinin yüz yüze eğitime başlayacağını söyledi.

Karadağ, rektörlükte düzenlediği basın toplantısında, Sağlık Bakanlığı ve YÖK'ün açıklamalarına istinaden uygulamalı olan bölümlerle ilgili senatoda yüz yüze eğitim kararı aldıklarını belirtti.

Karadağ, "Tıp fakültesi ve sağlık temelli okullar ile uygulamalı bölümlerdeki öğrencilerimizi çağırdık. 1 Mart itibariyle eğitim öğretime başlıyoruz. 2 bin civarında öğrencimiz aramıza katılacak. Hem konaklama hem de ulaşım konusunda gerekli konforu sağlayarak eğitim öğretimde bir sıkıntı yaşamayız diye temenni ediyorum." dedi.

Diş hekimliği fakültesine dekan atandığını aktaran Karadağ, "Kuruluş aşamasını tamamlayan diş hekimliği fakültemiz, inşallah dekanımızın göreve başlamasıyla çalışmalarını hızlandıracak ve 2022'de öğrenci almaya başlayacak."diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Buse Varol Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Nihat Özdemir Aykut Kocaman Mustafa Cengiz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Pkk Uefa Terör İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yozgat Bozok Üniversitesinde 2 bin öğrenci yüz yüze eğitime başlayacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.2.2021 17:53:37. #1.15#
title