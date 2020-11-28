Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesinde yerli kaz ırkları ıslah ediliyor
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Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesinde yerli kaz ırkları ıslah ediliyor

28.11.2020 10:47 | Son Güncelleme: 28.11.2020 10:50
Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesinde yerli kaz ırkları ıslah ediliyor

Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde kurulan Kaz Islah Merkezi'nde yerli kaz ırkları daha verimli hale getirilirken, bölgede kaz yetiştiriciliğinin artırılması hedefleniyor.

Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde kurulan Kaz Islah Merkezi'nde yerli kaz ırkları daha verimli hale getirilirken, bölgede kaz yetiştiriciliğinin artırılması hedefleniyor.

Yerköy ilçesindeki merkezde incelemede bulunan Yozgat Valisi Ziya Polat, Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ ve merkezin yetkililerinden bilgi aldı.

Polat, inceleme sonrası gazetecilere, Kaz Islah Merkezi'nde, yerli kaz ırklarının özellikle yumurta ve et üretiminin artırılmasının hedeflendiğini söyledi.

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Yerli ırklarda yıllık 9-11 olan yumurta sayısının çalışmalar sonucunda 19-20'ye kadar çıktığını anlatan Polat, "Et üretiminde de yüzde 25 oranında artış gösteriyor. Amacımız öncelikle burada teknik altyapıyı bitirmek. Hazırlanan projelerle burada üretilen kazlarımızı çiftçimizle, üreticimizle buluşturmak istiyoruz." dedi.

Polat, verimin artmasıyla üreticinin daha fazla kazanacağını, yapılan çalışmaları sahada üreticiye yansıtmanın önemli olduğunu belirtti.

Yozgat'ta 42 bin 500 anaç olmak üzere 70 bin civarında kaz bulunduğunu dile getiren Polat, Kaz Islah Merkezi'nde kaz tüyü üretiminin de yapılacağını aktardı.

Rektör Karadağ da merkez ile yerel ırkların geleceğe aktarılmasının amaçlandığını ifade etti.

Karadağ, kaz ıslah çalışmasında geleneksel usullere dikkat edildiğini vurgulayarak, "Organik diyebileceğimiz süreçler uygulanmaya çalışılıyor. Konya Ovası Projesinin (KOP) desteklediği proje ile yerel ırkların geleceğe aktarılmasını sağlarken, aynı zamanda üretim süreçlerini de üreticilerimize öğretiyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin ilk Kaz Islah Merkezi'nin Yozgat'ta olduğuna değinen Karadağ, şunları kaydetti:

"Burada birçok kompleks var. Sadece nitelikli damızlık kaz yetiştiriciliği değil, kazın bütününden yararlanmak istiyoruz. Özellikle tüyünden yararlanmak. Kaz tüyüyle ilgili üretim alanımız faaliyete geçmek üzere. Burası Türkiye'de hem bilimsel çalışmaların yapılması hem üreticinin bu alanla ilgili daha çok farkındalığının oluşması açısında önemli. Özellikle yerli ırkların çeşitliliğinin artırılması ve bölgede sürdürülmesi temelinde de önemli görevler ifa ediyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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