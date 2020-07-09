Yozgat Bozok Üniversitesi gelişimini sürdürüyor Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, üniversitenin yeni atılan adımlarla her geçen gün şehrinde ve bölgesinde güçlü ve marka bir üniversite olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini söyledi.

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, üniversitenin yeni atılan adımlarla her geçen gün şehrinde ve bölgesinde güçlü ve marka bir üniversite olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini söyledi.

Karadağ, diş hekimliği fakültenin kurulmasıyla birlikte Bozok Üniversitesinde fakülte sayısının 14'e yükseldiğini belirtti.

Güçlü ve marka bir üniversite olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Yozgat Bozok Üniversitesi'nin, yeni açılan diş hekimliği fakültesi ile Yozgat ve bölgeye büyük bir değer katacağını anlatan Karadağ, "Diş hekimliği fakültesi konusunda uzun süre yürütülen hazırlıklar neticesinde ve Yükseköğretim Kurulumuzca yapılan çalışmalar sonucu fakültenin kuruluşuna karar verildi ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla kuruluş kararı Resmi Gazete'de yayımlandı." dedi.

Diş hekimliği fakültesi ile Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin sağlık sektöründe önemli görevler üstleneceğini aktaran Karadağ, "Diş hekimliği fakültesinin kuruluşunda başta bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay'a, YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. Yekta Saraç'a, Yozgat milletvekillerimize ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA