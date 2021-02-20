Yozgat Bozok Üniversitesi bünyesindeki tesiste yetiştirilen kazların tüyleri Almanya ve Macaristan'a satılıyor
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Yozgat Bozok Üniversitesi bünyesindeki tesiste yetiştirilen kazların tüyleri Almanya ve Macaristan'a satılıyor

20.02.2021 14:17 | Son Güncelleme: 20.02.2021 14:20
Yozgat Bozok Üniversitesi bünyesindeki tesiste yetiştirilen kazların tüyleri Almanya ve Macaristan'a satılıyor

Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Araştırma Uygulama Merkezi Yerköy Damızlık Kaz Üretim Tesisi'nde ıslah edilen kazların etinden sonra tüyü de değerlendirilmeye başlandı.

Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Araştırma Uygulama Merkezi Yerköy Damızlık Kaz Üretim Tesisi'nde ıslah edilen kazların etinden sonra tüyü de değerlendirilmeye başlandı.

Yerköy ilçesinde 5 bin metrekare alanda 2017'de kurulan tesiste, kümes, tüy işleme merkezi, kesimhane ve kuluçkahane bulunuyor.

Yerli kaz ırkları ıslah edilerek yumurta ve et üretiminin artırılmasının amaçlandığı tesiste, kesilen kazların tüyleri de yurt dışına satılıyor.

Bozok Üniversitesi Tarımsal Araştırma Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mehmet Akif Boz, yaptığı açıklamada, kaz ıslah merkezinin Türkiye'de ilk olduğunu belirtti.

Tesiste hayvanların özellikle yumurta ve et verimini yükseltme konusunda çalışmalar yaptıklarını bildiren Boz, şunları kaydetti:

"Bunun dışında elde ettiğimiz ürünlerin sanayide işlenmesi için ham madde üretimi sağlamaya çalışıyoruz. Türkiye'de bir milyonun üzerinde kaz kesimi yapılmaktadır. Bu kazların tüyleri ticarete fazla konu olmuyor. Dünyada kaz tüyü çok önemli bir veri olarak kullanılıyor. Bu nedenle biz de Yozgat Bozok Üniversitesinde kaz tüyünü ham madde olarak işleyip ihraç etmek için uğraş veriyoruz, bilimsel çalışma yapıyoruz, ticarete konu olması için projeler hazırlıyoruz. Tüyleri ham madde haline getirdik ve kaz tüyünü ülkemizdeki ihraç izni olan firmalarımız aracılığıyla Almanya ve Macaristan'a ihraç ediyoruz. İlimizde kesilen tüm kazların tüylerini işleyerek üreticiye katkı sunmak istiyoruz."

Boz, kaz tüyünün dünyada genellikle tekstil sanayisinde kullanıldığını belirterek, "Özellikle yastık ve yorgan yapımında, ortopedik yataklarda, hastane yataklarında kullanılmaktadır. Bunun dışında kaban, mont gibi kışlık kıyafetlerde kullanıyor. Büyük kalın tüyleri de okçuluk ve kozmetik sanayisinde kullanılmaktadır. Kaz tüyü yalıtım özelliği nedeniyle çok önemlidir, kazlar kış aylarında eksi 40 dereceye kadar yaşayabilir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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