Yozgat Bozok Üniversitesi 18 Ekim'de yüz yüze eğitime başlayacak

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, 2021-2022 akademik yılında üniversiteye 5 bin 900 yeni öğrenci gelmesini beklediklerini söyledi.

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, 2021-2022 akademik yılında üniversiteye 5 bin 900 yeni öğrenci gelmesini beklediklerini söyledi.

Karadağ, rektörlük binasında yaptığı basın toplantısında, üniversitede eğitim öğretimin 18 Ekim'de başlayacağını ve yüz yüze eğitim yapılacağını belirtti.

Üniversitenin şuan 20 bin civarında öğrencisinin bulunduğunu aktaran Karadağ, "Yeni açılan bölümlerimizle bu yıl 5 bin 900 öğrencinin gelmesini bekliyoruz. Bunun dışında 600 civarında uluslararası öğrencimiz var. İnşallah uluslararası öğrenci sayımızı da 2 bin 500'e yükselterek, bütün öğrenci sayımızı 27 binlere çıkarmak arzusundayız." dedi.

Karadağ, diş hekimliği fakültesinin bu yıl öğrenci alacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu fakültemize bu yıl 40 kontenjan verildi. Öğrencilerimizin gelmesiyle fakültemiz eğitim öğretime başlayacak. Diş hekimliği fakültesi ilimiz için çok önemli bir fakültedir. Bu fakültemiz yeni açıldığı için bazı eksiklerimiz bulunmaktadır. Özellikle 40 diş ünitine ihtiyacımız var. Bu konuda hayırsever iş insanlarımızdan, belediyelerimizden destek bekliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul