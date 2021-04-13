Yozgat Bozok OSB'nin elektrik ihalesi onaylandı
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Yozgat Bozok OSB'nin elektrik ihalesi onaylandı

Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul - Haberler | Güncel
Yozgat Bozok OSB'nin elektrik ihalesi onaylandı

Altyapı çalışmaları süren Yozgat Bozok Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) elektrik ihalesinin onaylandığı bildirildi.

Altyapı çalışmaları süren Yozgat Bozok Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) elektrik ihalesinin onaylandığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yakından takip edilen Yozgat Bozok OSB'de altyapı inşaat çalışmaları aralıksız sürüyor.

Yozgat-Çorum kara yolu kavşağında yer alan 123 hektarlık alan üzerinde 47 parselden oluşan OSB'nin tamamlandığında Yozgat merkez ve Sorgun ilçesi başta olmak üzere ilin ekonomisine önemli katkı sunması bekleniyor.

Doğu illeriyle batı illerinin bağlantısını sağlayan E-88 karayolu kenarında, Yozgat il merkezine 13, Sorgun ilçesine 22, Yozgat Havalimanına 2,5, hızlı tren istasyonuna 7 kilometre mesafede olan Bozok OSB, ulaşımdaki kolaylığıyla yatırımcıya avantaj sağlıyor.

Altyapı ihalesi 23 Temmuz 2020'de yapılan ve 30 Kasım 2022'de tamamlanması planlanan Bozok Organize Sanayi Bölgesi'nin elektrik ihalesi de 9 Nisan'da onaylandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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