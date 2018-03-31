Yozgat Belediyesinin Konak Restorasyonları

Yozgat Belediyesi, restorasyonunun tamamladığı 6'ıncı konak olan Kayyumzade Konağını düzenlenen törenle hizmete açtı.

Köseoğlu Mahallesi'nde restorasyonu tamamlanan Kayyumzade Konağı önünde düzenlenen törende konuşan Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, mimarinin, yapıların kültürel derinliğinin bulunduğunu belirtti.

Yurtnaç, "Osmanlı, Selçuklu mimarisi diyoruz. Bizim neslimizin mimarisi diyemiyoruz, beton yığınları var. Bugünkü mimari ile kültürel bir zenginlik çıkmıyor. Şu konakların yıkılıp, yerine beton yığınları dikmişiz. Biz tarihimize sahip çıkacağız, sahip çıktığımız oranda geleceğimize sahip çıkmış olacağız. Bu tür tarihi binaların korunmasında valililik olarak biz de gereken desteği vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan da etrafta bir sürü mühendislik ürünü binaların bulunduğunu ama geçmişe dair bir şey bulmanın çok zor olduğunu belitti.

Şehirlerin bir ruhunun olması gerektiğini, şehirlerin ruhunun ise kültürü, sanatı, tarihi, edebiyatı ve geçmişi olduğunu vurgulayan Arslan, "Şehir, geçmişi, bu günü, geleceği birlikte yaşatan mekandır. Maalesef Yozgatımıza baktığımız zaman bunu görmemiz mümkün değil. Nasıl ki insanın şehirde bir hakkı varsa, şehrin de insanın üzerinde bir hakkı vardır." diye konuştu.

Bu konaklarla Yozgat'ın tarihini ortaya çıkardıklarını belirten Arslan, "Kentin tarihini yaşatmaya çalışıyoruz, çünkü çok az kaldı. Bu konaktan bir tane var etrafından binlerce beton bina var ama bu bu binalar kimsenin ilgisini çekmiyor. Restore ettiğimiz konakların her birinde bir faaliyet yapılacak. Yozgat'ın kültür, sanat, şiirinin yaşatılmasını istiyoruz." dedi.

Kayyumzade Konağı, İl Müftü Yardımcısı Süleyman Eroğlu'nun duasıyla hizmete açıldı.