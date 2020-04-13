Yozgat Belediyesinden personeline 700 lira destek
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Celal Köse, Türkiye, Yozgat, Güncel

Yozgat Belediyesinden personeline 700 lira destek

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında görev yapan belediye personeline 700 lira brüt ödeme yapılacağını bildirdi.

13.04.2020 17:04 | Son Güncelleme: 13.04.2020 17:04
Yozgat Belediyesinden personeline 700 lira destek

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında görev yapan belediye personeline 700 lira brüt ödeme yapılacağını bildirdi.

Belediye olarak koronavirüs salgınına karşı ilk günden itibaren tedbir aldıklarını ifade eden Köse, belediye personelinin de canla başla çalıştığını belirtti.

Köse, koronavirüsten dolayı yalnız Türkiye değil bütün dünyanın sıkıntılı bir dönemden geçtiğini aktararak,şunları kaydetti:

"Bu sıkıntıyı aşmanın tek formülü, mümkün olduğu kadar virüsün yayılmasını azaltmaktır. Bizler, iyi günde ve kötü günde hemşehrilerimize hizmet etmekle mükellefiz. Bu süreçte belediye personelimiz, verilen görevleri en iyi şekilde yapmaya gayret gösteriyor. Bu aydan itibaren görev yapan bütün arkadaşlarımıza bu salgın ile ilgili faaliyetler devam ettiği müddetçe maaşlarına 700 lira brüt olarak destek vereceğiz. İnşallah el birliği ile bu süreci atlatacağız. Allah, yar ve yardımcımız olsun."

Kaynak: AA

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