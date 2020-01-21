Yozgat Belediyesinden karla mücadele çalışması

21.01.2020 15:32 | Son Güncelleme: 21.01.2020 15:38

Yozgat Belediyesi ekipleri, kent merkezinde kar temizliği çalışmalarına başladı.

Kar yağışının ardından belediye ekipleri yollar ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması başlattı.

İş makineleriyle toplanan kar yığınları kamyonlarla şehir dışına taşındı.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, mevsim öncesi kış hazırlıklarını yaptıklarını belirterek, kar yağışının başlamasıyla yollarda kar kürüme ve tuzlama çalışmasının yapıldığını söyledi.

Kar yağışının durmasıyla da temizlik çalışmalarının başladığını anlatan Köse, "Belediyemize ait 18 iş makinesi ve 101 personel ile karla mücadelemizi sürdürüyoruz. Kar ne kadar yağarsa yağsın, vatandaşımızı sıkıntıya sokmadan günlük hayatlarını yürütmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." dedi.

Kaynak: AA