Yozgat Belediyesinden "ay yıldızlı" kavşak düzenlemesi Yozgat Belediyesi tarafından Dörtyol Kavşağı'na planlanan 10 metre boyundaki ay yıldızın montaj çalışmaları başladı.

Yozgat Belediyesi tarafından Dörtyol Kavşağı'na planlanan 10 metre boyundaki ay yıldızın montaj çalışmaları başladı.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Dörtyol Kavşağı'nda düzenleme çalışması yaptıklarını söyledi.

Kavşağa yerleştirilecek 10 metre boyundaki ışıklı ay-yıldızın montaj çalışmalarının başladığını ifade eden Köse, "Şehitler diyarı Yozgat'ımızı simgeleyen ay-yıldızlı kavşak düzenlememiz kısa sürede tamamlanacak. Yapılan bu anlamlı çalışma şehrimize estetik katacak." dedi.

Kaynak: AA