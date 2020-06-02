Yozgat Belediyesinde "zimmet" iddiasıyla gözaltına alınan 7 personel adliyede
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Yozgat Belediyesinde "zimmet" iddiasıyla gözaltına alınan 7 personel adliyede

Yozgat Belediyesinde "zimmet" iddiasıyla gözaltına alınan 7 personel adliyeye sevk edildi.

Yozgat Belediyesinde
02.06.2020 17:15 | Son Güncelleme: 02.06.2020 18:12

Yozgat Belediyesinde "zimmet" iddiasıyla gözaltına alınan 7 personel adliyeye sevk edildi.

Yozgat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından pazar günü düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 7 belediye çalışanının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Belediye Başkanı Köse: "İddialar büyük bir titizlikle araştırıldı"

Öte yandan, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Kentpark Belediye Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen Olağanüstü Belediye Meclis Toplantısı'nda, meclis üyeleri ve gazetecilere bilgi verdi.

Köse, pazar günü 1 sözleşmeli ve taşerondan kadroya geçen 6 personelin soruşturma kapsamında gözaltına alındığını söyledi.

Belediyede bazı iş ve işlemlerde usulsüzlük yapıldığının kuvvetli delillerle ortaya çıkarıldığını anlatan Köse, "Milletimizin bize vermiş olduğu emanete sahip çıkma adına hem sorumluluk hem zorunluluk addettiğimiz üzere bu iddialara kayıtsız kalamazdık. İddialar büyük bir titizlikle araştırıldı. Arkadaşlarımız gelen bilgileri değerlendirdi ve iddianın da somut olduğunun biz farkına varınca 18 Temmuz 2019'da 7873 sayılı yazımızla İller İdaresi Genel Müdürlüğünden Mülkiye müfettişleri ve Sayıştay denetçilerini belediyemize davet ettik." dedi.

Özellikle 2016-2018 yılları arasında işlemlerin denetlenmesini istediklerini ifade eden Köse, "Müfettişler 100 gün boyunca gerekli denetlemeleri yaptı ve rapor hazırladı. Raporlar, Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığına sunuldu. Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma kapsamında gözaltı kararı vermesi üzerine 7 belediye çalışanı gözaltına aldı." diye konuştu.

Köse, bundan sonraki sürecin yargıda olduğunu, yargının vereceği karara herkesin saygı duyması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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