Yozgat Belediyesinde 7 personele "zimmet" iddiasıyla gözaltı
Yozgat Belediyesinde Mülkiye müfettişleri ve Sayıştay denetçilerince yapılan inceleme sonucu 7 personel, "zimmet" suçu iddiasıyla gözaltına alındı.
01.06.2020 11:55 | Son Güncelleme: 01.06.2020 11:55
Yozgat Belediyesinde Mülkiye müfettişleri ve Sayıştay denetçilerince yapılan inceleme sonucu 7 personel, "zimmet" suçu iddiasıyla gözaltına alındı.
Belediye yetkililerinden alınan bilgiye göre, 2016-2018 yıllarına ait gelir giderlerde Mülkiye müfettişleri ve Sayıştay denetçilerince inceleme yapıldı.
Müfettişlerce tutulan raporlar, Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edildi.
Savcılık incelemesinin ardından 7 çalışan hakkında "zimmet" iddiasıyla gözaltı kararı verildi.
Yozgat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla 7 zanlı gözaltına alındı.
Kaynak: AA