Yozgat Belediyesi, sokak hayvanları için belirli noktalara otomatik beslenme odakları yerleştirdi
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Yozgat Belediyesi, sokak hayvanları için belirli noktalara otomatik beslenme odakları yerleştirdi

15.03.2021 17:07 | Son Güncelleme: 15.03.2021 17:17
Yozgat Belediyesi, sokak hayvanları için belirli noktalara otomatik beslenme odakları yerleştirdi

Yozgat Belediyesi, hem çevre kirliliğinin önüne geçmek hem de sokak hayvanlarının beslenmesini sağlamak amacıyla kentte 3 noktaya "sokak hayvanları için su ve beslenme" odağı yerleştirdi.

Yozgat Belediyesi, hem çevre kirliliğinin önüne geçmek hem de sokak hayvanlarının beslenmesini sağlamak amacıyla kentte 3 noktaya "sokak hayvanları için su ve beslenme" odağı yerleştirdi.

Belediye görevlilerince Cumhuriyet Parkı'na yerleştirilen beslenme odağıyla ilgili gazetecilere bilgi veren Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Murat Tanışman, beslenme odaklarına belediye tarafından su ve mama yerleştirileceğini söyledi.

Beslenme odaklarının plastik şişe ve metal kutularla çalıştığını ifade eden Tanışman, "Amacımız hem çevre kirliliğini önlemek hem de sokak hayvanlarının beslenme ihtiyacını karşılamaktır. İnşallah amacına ulaşır. Vatandaşlarımızın elindeki pet şikeleri, teneke kutuları sokağa bırakmamaları buradaki odaklara atmalarını istiyoruz." dedi.

Tanışman, beslenme odağında iki bölüm bulunduğunu belirterek, "Vatandaşımız elindeki pet şişeleri ve metal kutuları, beslenme odağının üst kısımdaki bölmeye attığında, alt kısımdaki kaplara bir miktar mama dökülmektedir. Bu şekilde vatandaşımız elindeki atıkları sokağa atmamış oluyor hem de sokak hayvanlarının beslenmesine katkı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Tanışman, beslenme odaklarının, Yozgat Valiliği ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü katkılarıyla sağlandığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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