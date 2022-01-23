- Yozgat Belediyesi sınıfta kaldı Yozgat'ta 2 gündür etkili olan kar yağışı sonrası belediye ekipleri bazı mahalle ve sokaklarda kar temizleme çalışması gerçekleştirmeyince mahalle sakinleri kendi imkanlarıyla kar temizleme çalışması yapıp kara gömülen araçlarını kendi çabalarıyla çıkartıyor.

YOZGAT (İHA) - - Yozgat Belediyesi sınıfta kaldı

YOZGAT - Yozgat'ta 2 gündür etkili olan kar yağışı sonrası belediye ekipleri bazı mahalle ve sokaklarda kar temizleme çalışması gerçekleştirmeyince mahalle sakinleri kendi imkanlarıyla kar temizleme çalışması yapıp kara gömülen araçlarını kendi çabalarıyla çıkartıyor.

Yozgat'ta kar yağışı 2 gündür kentte aralıksız devam ederken Yozgat Belediyesi'nin bazı mahallelerde kar temizleme çalışması yapmaması vatandaşları çileden çıkartıyor. Köseoğlu Mahallesi Şehit Salih Çam Sokak'ta kar temizleme çalışması yapmayan ekipler, mahalle sakinlerini de zor duruma düşürdü. Mahalle sakinleri kara gömülen araçlarını kendi imkanlarıyla kardan temizleyerek çıkarmaya çalıştı. Köseoğlu Mahallesinde kardan ilerleyemeyen bir aracı mahalle sakinleri iterek bulunduğu yerden çıkardı.

Köseoğlu Mahalle sakinlerinden Yaşar Bildim, mahallelerindeki karın 2 gündür temizlenmediğini söyleyerek, "Aracımızı kendi imkanlarımızla temizledik. 2 gündür kar yağışı etkili oldu. Yozgat Belediyesi sağ olsun elinden geleni yapıyor! Bu yol araçların geçtiği yol, rabbimin rızası için şu yola bir kepçe gönderin yolu temizleyin. Bu kadar mı pasif bizim Yozgat'ımızın belediyesi. Kendi imkanlarımızla çıkmaya çalışıyoruz. Yol açıyoruz. Bir arkadaşımızın annesi şeker hastası dün rahatsızlandı. Ambulans mahalleye giremedi. Battaniye ile elimizde ambulansa kadar götürdük. Yazık, yolların temizlenmesini istiyoruz." dedi.

Öte yandan etkili olan kar yağışı nedeniyle kar kütlesine dayanamayan bir ağacın kırıldığı görüldü.