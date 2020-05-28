Yozgat Belediyesi sanayi sitesi yolunda genişletme çalışması başlattı Yozgat Belediyesi, sanayi sitesi yolunda genişletme çalışması başlattı.

Yozgat Belediyesi, sanayi sitesi yolunda genişletme çalışması başlattı.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada, trafik yoğunlunun oldukça fazla olduğu Yeni Sanayi Sitesi yolunda genişletme ve bakım çalışması başlattıklarını söyledi.

Köse, bir yandan koronavirüs salgını ile mücadele ederken diğer yandan da şehre yeni değerler katmaya devam ettiklerini belirterek, "Trafik yoğunluğu bulunan ve şehrimize yakışmayan sanayi sitesi yolumuzda genişletme ve yenileme çalışması başlattık. Yol tamamlandığında bölgenin trafik yoğunluğunu azaltacak." dedi.

Yolun 15 metre genişliğinde bin 200 metre uzunluğunda olduğunu aktaran Köse, "Su ve kanalizasyon gibi alt yapı çalışmalarını tamamladıktan sonra üst yapısını yapacağız. Burası asfaltıyla, kaldırımıyla, aydınlatmasıyla şehrimize yakışır bir bulvar olacak. Bunun dışında üniversite yolu üzerinde bisiklet yolu ve yeşillendirme çalışmalarımız sürüyor. Bu çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA