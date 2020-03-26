Yozgat Belediyesi özel araçları ücretsiz dezenfekte edecek Yozgat Belediyesi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında özel araçlar için dezenfekte noktası oluşturdu.

Yozgat Belediyesi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında özel araçlar için dezenfekte noktası oluşturdu.

Cumhuriyet Meydanında oluşturulan dezenfekte noktasında, vatandaşlar araçlarını ücretsiz dezenfekte ettirebilecek.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, belediye olarak koronavirüsten korunma tedbirleri kapsamında birçok çalışma yaptıklarını belirtti.

Köse, özel araçlar için dezenfekte noktası oluşturduklarını ifade ederek, "Vatandaşlarımız burada araçlarını ücretsiz dezenfekte ettirebilecek. Panik yok, tedbir var diyoruz. Koronavirüse karşı her türlü tedbiri almaya gayret gösteriyoruz. Hemşehrilerimizden de isteğimiz evlerinde kalsınlar, alınan tedbirlere uysunlar." dedi.

Kaynak: AA