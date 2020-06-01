Yozgat Belediyesi'nde 'zimmet' soruşturması: 7 gözaltı Yozgat Belediyesi'nde Mülkiye müfettişleri ve Sayıştay denetçileri tarafından 2016-2018 yıllarına ait gelir giderlerde yapılan incelemeler sonucu 7 personel 'zimmet' suçu iddiasıyla gözaltına alındı.

Yozgat Belediyesi'nde Mülkiye müfettişleri ve Sayıştay denetçileri tarafından 2016-2018 yıllarına ait gelir giderlerde yapılan incelemeler sonucu 7 personel 'zimmet' suçu iddiasıyla gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Yozgat Belediyesi'nin 2016-2018 yıllarına ait gelir giderleri Mülkiye müfettişleri ve Sayıştay denetçilerince incelendi. İnceleme sonrası müfettişlerce tutulan raporlar, Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edildi.

Raporları inceleyen savcılık incelemelerin ardından 7 çalışan hakkında 'zimmet' iddiasıyla gözaltı kararı verdi. Yozgat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla da 7 zanlı gözaltına alındı. Konuyla ilgili inceleme sürüyor. - YOZGAT

Kaynak: İHA