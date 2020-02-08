: Yozgat Belediyesi Aşevi 29 yıldır kimsesizlere sıcak yemek sağlıyor

08.02.2020 11:41 | Son Güncelleme: 08.02.2020 11:45

Yozgat'ta belediye tarafından kurulan aşevinde pişen yemekler, 29 yıldır ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.

Yozgat Belediyesi tarafından 1991 yılında kurulan aşevi, gıda mühendisi tarafından hasta, yaşlı ve kimsesizler için uygun kalorilerde özel olarak hazırlanan menü kapsamında haftanın 7 günü vatandaşların sıcak yemek ihtiyacını karşılıyor.

Aşçılar tarafından pişirilen günlük 3 çeşit yemek, öğle saatlerinde sefer taslarıyla belediye personeli tarafından ihtiyaç sahiplerinin evlerine kadar ulaştırılıyor.

Belediye Başkan Yardımcısı Murat Tanışman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediye sosyal hizmet biriminin ihtiyaç sahibi 250 kişiye günlük sıcak yemek verdiğini belirtti.

Yemeklerin belediye aşevinde kendi aşçıları tarafından 80 çeşit malzeme ile ihtiyaç sahiplerine iki öğün yetecek kadar pişirildiğini anlatan Tanışman, "Aşçılarımız tarafından özellikle yaşlı ve hastalara uygun kalorilerde yemek pişiriliyor. Pişirilen yemekler görevlilerimiz tarafından adreslere teslim ediliyor. Ayrıca yemek alan vatandaşlarımızın dışındaki ihtiyaç sahiplerine de günlük 2 bin 500 ekmek dağıtımı yapıyoruz." dedi.

Belediyede görevli gıda mühendisi Aynur Ersoy da ihtiyaç sahibi vatandaşlar için belediye aşevinde pişirilen yemeklerin yapımından dağıtımına kadar hijyen kurallarına dikkat edildiğini vurguladı.

Yemeklerin, kişinin günlük ihtiyacı olan kalorinin de hesaplanarak pişirildiğini vurgulayan Ersoy, "Burada yapılan yemeğin besin değeri, sağlıklı, yeterli, dengeli olması daha önemlidir. Her ay düzenli yemek listesi hazırlanıyor. Et, sebze yemekleri, salata ve meyvelerden oluşan günlük 3 çeşit yemek hazırlanarak ihtiyaç sahiplerini ulaştırılıyor." diye konuştu.

"Allah devletimize, milletimize çok versin"

Yemek alan vatandaşlardan Bayram Anar, 2 kızının başka bir şehirde üniversitede okuduğunu, kendisinin de yalnız yaşadığını belirterek, "Yemek yapamıyorum. Belediye günlük sıcak yemek getiriyor. Allah onlardan razı olsun." dedi.

Hasta eşine bakan 83 yaşındaki Çelebi Sağlam da 4 kızı ve 1 oğlu olduğunu ancak hiçbirinin yanında bulunmadığını belirtti.

Sağlam, hasta eşine baktığını vurgulayarak, "Yemek yapamıyorum, belediyeden getiriyorlar eşimle birlikte yiyoruz. Allah devletimize, milletimize çok versin." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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