Yozgat Belediyesi 250 bin çiçeği toprakla buluşturuyor
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Yozgat Belediyesi 250 bin çiçeği toprakla buluşturuyor - Haber
Yozgat Belediyesi, Celal Köse, Yozgat, Bahçe, Güncel

Yozgat Belediyesi 250 bin çiçeği toprakla buluşturuyor

Yozgat Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri park, bahçe ve refüjleri çiçeklerle donatıyor.

09.03.2020 14:26 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:44
Yozgat Belediyesi 250 bin çiçeği toprakla buluşturuyor

Yozgat Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri park, bahçe ve refüjleri çiçeklerle donatıyor.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte park, bahçe ile refüjlerde bakım ve yeşillendirme çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Başta menekşe olmak üzere 250 bin çiçeği toprakla buluşturacaklarını aktaran Köse, "Yeşillendirme çalışmalarımız başladı ve hızla sürüyor. Özellikle halkımızın ortak kullanım alanlarını renklendiriyoruz. Kış mevsiminden çıktığımız için çiçek ve ağaç sulama sistemlerini yeniliyoruz, gül ve ağaçların bakımını yapıyoruz. Amacımız halkımıza temiz ve güzel bir çevre oluşturmaktır." dedi.

Çiçeklerin koparılmaması konusunda uyarılarda bulunan Köse, "Özellikle refüjlerde karşıya geçerken vatandaşımızın yaya geçitlerini kullanmaların istiyoruz. Çeklerin üzerine basmasınlar ve koparmasınlar. Hep birlikte çevremizi koruyalım ve temiz tutalım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Petroldeki düşüş 3 ülkeyi vuracak! Milyarlarca dolar zarar bekleniyor Haber
Petroldeki düşüş 3 ülkeyi vuracak! Milyarlarca dolar zarar bekleniyor
İYİ Parti'de istifa depremi! AK Parti'ye geçtiler Haber
İYİ Parti'de istifa depremi! AK Parti'ye geçtiler
Gözü dönmüş koca, eski eşini çocuğunun gözü önünde pompalı ile vurdu Haber
Gözü dönmüş koca, eski eşini çocuğunun gözü önünde pompalı ile vurdu
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'den gelen haber yüzleri güldürdü Haber
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'den gelen haber yüzleri güldürdü
Rusya'dan Suudi Arabistan'a petrol resti! Aynı şekilde yanıt verecek Haber
Rusya'dan Suudi Arabistan'a petrol resti! Aynı şekilde yanıt verecek
Binlerce insan onu izledi! Sadece 5 saat uyuyarak 34 bin lira kazandı Haber
Binlerce insan onu izledi! Sadece 5 saat uyuyarak 34 bin lira kazandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Angela Merkel Süleyman Soylu İçişleri Bakanı Fahrettin Altun
Magazin Emrah Sinan Akçıl Müslüm Gürses Nilperi Şahinkaya
Spor Falcao Podolski Bülent Uygun Gökhan Gönül Rıza Çalımbay
Daha Fazla Adana İtalya Petrol Sivasspor
Şu an buradasınız: Yozgat Belediyesi 250 bin çiçeği toprakla buluşturuyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 15:14:00. #1.14#