Yozgat Belediye Başkanı Köse, öğrencilere maske ve kolonya dağıttı

Okul ziyaretlerini sürdüren Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, öğrencilere içerisinde boyama kitabı, kolonya ve maske bulunan setleri dağıttı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Agahefendi, Refika-Mustafa Kıymazaslan ilk ve ortaokullarını ziyaret eden Köse, okul idarecileri ve öğretmenlerin sorunlarını dinledi, öğrencilerle sohbet etti.

Köse, gazetecilere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla öğrencilerin uzun süre sınıf arkadaşlarından ve öğretmenlerinden uzak kaldığını belirterek, "Okullarımızın tekrar açılmasıyla biz de Yozgat Belediyesi olarak okullarımıza ziyaretlerimizi başlattık. Ziyaretlerimizde içerisinde şehrimizi tanıtan boyama kitabı, maske ve kolonyadan oluşan setleri öğrencilerimizle buluşturuyoruz. İdareci ve öğretmenlerimizin de taleplerini yerinde dinleyerek, tüm notlarımızı alıyoruz. İnşallah, Yozgat'ımızın geleceği çocuklarımızla bir araya gelmeye devam edeceğiz. Eğitime ve öğrencilerimize desteğimiz sürecek. Yeni eğitim öğretim yılımızın hayırlı olmasını diliyorum." dedi.