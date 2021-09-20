Yozgat Belediye Başkanı Köse, öğrencilere maske ve kolonya dağıttı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yozgat Belediye Başkanı Köse, öğrencilere maske ve kolonya dağıttı

AA / Ömer Ertuğrul - Haberler | Güncel
Yozgat Belediye Başkanı Köse, öğrencilere maske ve kolonya dağıttı

Okul ziyaretlerini sürdüren Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, öğrencilere içerisinde boyama kitabı, kolonya ve maske bulunan setleri dağıttı.

Okul ziyaretlerini sürdüren Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, öğrencilere içerisinde boyama kitabı, kolonya ve maske bulunan setleri dağıttı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Agahefendi, Refika-Mustafa Kıymazaslan ilk ve ortaokullarını ziyaret eden Köse, okul idarecileri ve öğretmenlerin sorunlarını dinledi, öğrencilerle sohbet etti.

Köse, gazetecilere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla öğrencilerin uzun süre sınıf arkadaşlarından ve öğretmenlerinden uzak kaldığını belirterek, "Okullarımızın tekrar açılmasıyla biz de Yozgat Belediyesi olarak okullarımıza ziyaretlerimizi başlattık. Ziyaretlerimizde içerisinde şehrimizi tanıtan boyama kitabı, maske ve kolonyadan oluşan setleri öğrencilerimizle buluşturuyoruz. İdareci ve öğretmenlerimizin de taleplerini yerinde dinleyerek, tüm notlarımızı alıyoruz. İnşallah, Yozgat'ımızın geleceği çocuklarımızla bir araya gelmeye devam edeceğiz. Eğitime ve öğrencilerimize desteğimiz sürecek. Yeni eğitim öğretim yılımızın hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

AA / Ömer Ertuğrul - Son Dakika Haberleri
Ordu Aybastı Fen Lisesi'nde koronavirüs nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi

Ordu Aybastı Fen Lisesi'nde koronavirüs nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Adnan Menderes Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Cansu Dere Bensu Soral Demet Akalın Mehmet Ali Erbil
Spor Fatih Terim Burak Elmas Aykut Kocaman Abdullah Avcı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Stefan Kuntz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Yozgat Belediye Başkanı Köse, öğrencilere maske ve kolonya dağıttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.09.2021 18:36:19. #1.17#