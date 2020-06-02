Yozgat Belediye Başkanı: 7 belediye çalışanı 'zimmet' suçundan gözaltında
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Yozgat Belediye Başkanı: 7 belediye çalışanı 'zimmet' suçundan gözaltında

YOZGAT Belediye Başkanı Celal Köse, 2016-2018 dönemine ilişkin yapılan denetlemeler sonucunda hazırlanan rapor doğrultusunda 7 belediye çalışanının 'zimmet' suçundan gözaltına alındığını açıkladı.

Yozgat Belediye Başkanı: 7 belediye çalışanı 'zimmet' suçundan gözaltında
02.06.2020 21:42 | Son Güncelleme: 02.06.2020 21:42

YOZGAT Belediye Başkanı Celal Köse, 2016-2018 dönemine ilişkin yapılan denetlemeler sonucunda hazırlanan rapor doğrultusunda 7 belediye çalışanının 'zimmet' suçundan gözaltına alındığını açıkladı.

Belediye Başkanı Celal Köse, Kentpark Belediye Sosyal Tesislerinde basın toplantısı düzenledi. Köse, 18 Temmuz 2019 tarihinden itibaren devam eden inceleme ve soruşturma neticesinde, pazar günü belediye çalışanı 7 kişinin gözaltına alındığını söyledi. Köse, göreve geldikten hemen sonra belediyede bazı iş ve işlemlerde usulsüzlükler yapıldığı ve uygun olmayan işlemler yapıldığını somut iddialarla öğrendiklerini belirterek, şöyle konuştu: "Bizim de bu iddialara kayıtsız kalmamız mümkün değildi. Milletimizin bize vermiş olduğu emanete sahip çıkma adına bu iddialara kayıtsız kalamazdık. İddialar büyük bir titizlikle araştırıldı. Arkadaşlarımız gelen bilgileri değerlendirdi ve burada bir iddia olduğunu iddianın da somut olduğunun farkına varınca 18 Temmuz 2019 tarihinde 7873 sayılı yazımızla İller İdaresi Genel Müdürlüğünden mülkiye teftişleri ve Sayıştay denetçilerini Yozgat Belediyesine davet ettik. 2016-2018 döneminin denetlenmesini istedik. Müfettişler tarafından 100 gün boyunca gerekli denetlemeler yapıldı. Hazırlanan rapor sonucunda, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu ve soruşturma kapsamında belediye çalışanı 7 kişi gözaltına alındı."Başkan Köse, bundan sonraki süreçte yargının vereceği karara herkesin saygı duyması gerektiğini bildirdi.

Öte yandan Yozgat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Pazar günü düzenlenen operasyonla gözaltına alınan belediye çalışanı 7 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Kaynak: DHA

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