Yozgat bayraklarla donatıldı

03.03.2020 12:50 | Son Güncelleme: 03.03.2020 12:50

Yozgat Belediyesi, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek için şehirde bulunan billboardları ve belediye binasını Türk bayraklarıyla donattı.



Suriye'de Esed rejiminin alçak saldırıları sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı nedeniyle, kentin birçok bölgesine Türk bayrakları asan Yozgat Belediyesi, şehri adeta kırmızı beyaz renklere boyadı.



Tüm Vatandaşların ev ve işyerlerine Türk bayrağı asmaya davet eden Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, "Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin huzur ve güvenliği için geçmişte olduğu gibi günümüzde de hayatlarını feda etmekten çekinmeyen tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle ve minnetle anıyoruz. Asil milletimiz tarih boyunca istiklal ve bağımsızlığını, milli birlik ve bütünlüğünü her şeyin üstünde tutmuştur, tutmaya da devam etmektedir. Milletimiz canından aziz bildiği kutsal vatan topraklarını, bayrağını, canı ve kanı pahasına korumaya devam edecektir. Bizlerde belediye binamızı ve billboardlarımızı Şanlı Bayrağımızla süslemek istedik. Tüm hemşehrilerimizi ev ve iş yerlerine Türk Bayrağımızı asmaya davet ediyorum" dedi. - YOZGAT

Kaynak: İHA