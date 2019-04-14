Yozgat Avrupa Şampiyonu Rıza Kayaalp'in Ailesi, Final Maçını Heyecanla Takip Etti

Avrupa Şampiyonu Rıza Kayaalp'in ailesi, final maçını heyecanla takip etti

ROMANYA'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda, 130 kiloda 9'uncu kez altın madalya kazanan milli güreşçi Rıza Kayaalp'in, Yozgat'ta yaşayan ailesi, final maçını heyecanla izledi.

Final maçını evlerinde televizyondan izleyen Rıza Kayaalp'in annesi, babası, kardeşleri ve akrabaları, büyük heyecan yaşadı. Rıza Kayaalp'in, grekoromen stil 130 kilo finalinde Gürcü rakibi Iakobi Kajaia'yı 3-0 mağlup ederek 9. kez Avrupa şampiyonluğunu kazanması, Kayaalp ailesine büyük sevinç yaşattı. Rıza Kayaalp'in yakınları madalya törenin sırasında ellerinde Türk bayraklarıyla, okunan İstiklal Marşına evden eşlik etti. Anne Sevgi Kayaalp, final maçını izledikten sonra, oğlunun bir kez daha altın madalya almasından dolayı çok mutlu ve gururlu olduğunu söyledi. Anne Kayaalp, 'Allah'ım oğluma, nice nice Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonlukları nasip etsin. Oğlumla gurur duyuyorum. Türkiye'nin gururu oldu, Allah'ım yolunu açık etsin. İstiklal Marşı'mızı söyletti, bayrağımızı dalgalandırdı. Bir altın madalyası kaldı oda olimpiyat altın madalyası. İnşallah olimpiyat madalyasını da alıp bayrağımızı göklerde dalgalandıracağız. Allah'ım oğlumun gücünü kuvvetini artırsın' dedi.

Baba Kelami Kayaalp de oğlunun 9'uncu keze Avrupa şampiyonu olmasından dolayı çok gururlu olduğunu söyledi.

Final maçının ardından Kayaalp ailesinin mutluluklarını paylaşan komşularından Hayriye Soyer, 'Çok mutlu olduk. Maçı gözyaşı ile seyrettik. Hemşehri olarak mutlu olduk. Nice nice madalyalar almak nasip olsun. Çok mutlu olduk, çok duygulandık. Biz ağladık. Annesi daha sakin' dedi.

Kaynak: DHA