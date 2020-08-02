YOZGAT Atlı polislerden piknik alanlarında koronavirüs denetimi Atlı polislerden piknik alanlarında koronavirüs denetimiYOZGAT'ta bayram tatilini fırsat bilen vatandaşlar mesire alanlarına akın etti.

Atlı polislerden piknik alanlarında koronavirüs denetimi

YOZGAT'ta bayram tatilini fırsat bilen vatandaşlar mesire alanlarına akın etti. Mesire alanlarında devriye görevi yapan atlı ekipler, vatandaşları koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımı konusunda uyardı.

Ankara ve Yozgat Emniyet Müdürlüğü'nün işbirliği kapsamında, Ankara Atlı Polis Birliği'nden Yozgat'a gelen atlı polisler, bayram süresince kent merkezi ile mesire alanlarında devriye görevi yapacak. Yozgat Çamlık Milli Parkı mesire alanında ilk görevlerine çıkan atlı polis ekipleri, vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Atlı polis ekipleri, bayram tatilini fırsat bilip mesire alanlarına akın eden vatandaşları, maske takmaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyarıda bulundu. Mesire alanlarındaki denetimlere İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk de katıldı. Esertürk, Çamlık Milli Pakı'dan piknik yapan vatandaşları, koronavirüse karşı uyarırken, trafikte uygulanan 'kırmızı düdük' projesinin koronavirüste de uygulanması için çocuklara kırmızı düdük dağıttı. Esertürk, çocuklardan; maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymayanları, kırmızı düdük çalarak uyarmalarını istedi.

ATLAR GELİN VE DAMADI SELAMLADI

Atlı polislerin, fotoğraf çekimi için mesire alanına gelen gelin ve damadı selamlaması ilgiyle izlendi. Atlı birlik sorumlusu Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Başpolis Mahmut Kılıç, yaptığı açıklamada, pandemi konusunda farkındalık oluşturmak için 2 günlüğüne Yozgat'a geldiklerini söyledi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Harun GÖKÇEOĞLU/ YOZGAT (DHA)

Kaynak: DHA