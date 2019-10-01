Yozgat ankara'daki otobüs kazasında ölenler toprağa verildi

01.10.2019 17:36

Ankara'daki otobüs kazasında ölenler toprağa verildi (2)

GÜRCÜ BAŞTÜRK YOZGAT'TA TOPRAĞA VERİLDİ

Ankara'da özel halk otobüsünün yol kenarında durağa çarpması sonucu hayatını kaybeden 4 kişiden Gürcü Baştürk'ün (80) cenazesi yakınları tarafından hastane morgundan alınarak memleketi Yozgat'a getirildi. 5 çocuk annesi Gürcü Baştürk için ikindi namazı sonrası Çapanoğlu Büyük Camisi'nde tören düzenlendi. Törene, Baştürk'ün yakınları ile vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Gürcü Baştürk, Taşaocağı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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YOZGAT -DHA

Kaynak: DHA