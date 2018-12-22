Yozgat Adalet Eğitim Merkezi İnşaatında Sona Yaklaşıldı

Yozgat'ta inşaat seviyesi yüzde 95 oranında tamamlanan 328 yatak kapasiteli Yozgat Adalet Eğitim Merkezi inşaatı hızla sürüyor.

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, beraberinde Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, AK Parti Belediye Başkan adayı Celal Köse, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Kürşat Kılıç ile birlikte Yozgat Adalet Eğitim Merkezi inşaatını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

İnceleme sonrası gazetecilere açıklama yapan Milletvekili Başer, Türkiye'de 3 adalet eğitim merkezinin bulunduğunu 4.'sünün ise Yozgat'a yapıldığını söyledi.

Adalet eğitim merkezinde, Adalet Bakanlığına ait kurumlardaki personelin hizmet içi eğitim verileceğini ifade eden Başer, "Burası ilimize ayrı bir değer katacaktır. İnşaatı yüzde 95 seviyesinde tamamlanan eğitim merkezi 54 milyon liraya mal olmaktadır. 1 Temmuz 2019'da da hizmete açılması planlanmaktadır." diye konuştu.

Başer, binada otel odası şeklinde 328 odanın bulunduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"42 bin 187 metrekare kapalı alana salip merkezde 19 sınıf, 2 yemekhane, 1 spor salonu, 27 personel ofisi, 24 daire lojman, 128 araçlık açık otopark, 26 araçlık kapalı otopark, daha bir çok çalışma ve sosyal alanı bulunmaktadır. Burası yılın 12 ayı adalet personeline hizmet verecek."

Yozgat Adalet Eğitim Merkezi'nde 200 civarında personel istihdam edileceğini aktaran Başer, "Burası tamamlandığında şehrimize, sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda büyük katkısı olacaktır. Diğer taraftan, Diyanet Eğitim Merkezi, Polis Meslek Eğitim Merkezi ve Bozok Üniversitesiyle ilimiz eğitim noktasında önemli bir merkez olmuş olacak. Bu yatırımlar AK Parti iktidarı tarafından Yozgat'a kazandırılan önemli hizmet ve yatırımlardır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA