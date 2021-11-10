YOZGAT (İHA) - Yozgat'a mevsimin ilk karı yağdı

YOZGAT - Bir süredir soğuk havanın etkili olduğu Yozgat'ta mevsimin ilk karı yağdı.

Sabah saatlerinde yağmurun ardından etkili olan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düştüğü kentte, kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler oluştu. Sabah erken saatlerinde öğrenciler okullarına kar yağışı altında gitmek zorunda kaldı.

Sabah saatlerinde kar yağışının etkili olduğunu söyleyen Musa Ünal, "Hava çok soğuk. Mevsimin ilk karı da yağdı. Kar rahmettir, berekettir. Uzun zamandır kuraklık vardı. Karın yağması da iyi oldu" dedi.

Kent merkezinde etkili olan kar yağışı Çayıralan, Çekerek ve Akdağmadeni gibi ilçelerde de görüldü.